Le chinois Xi appelle l’Ukraine à des pourparlers de paix avec l’allemand Scholz

Lors d’une réunion très surveillée vendredi avec le chancelier allemand en visite Olaf Scholz, le président chinois Xi Jinping a appelé à des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine et a mis en garde contre le conflit nucléaire.

Le dirigeant allemand est à Pékin pour une visite d’une journée qui a suscité des critiques sur le soutien tacite de la Chine à la Russie, des controverses persistantes sur les liens économiques et les questions de droits de l’homme. Cela survient après que Xi a encore renforcé son régime autoritaire lors d’un grand congrès du Parti communiste le mois dernier.

La visite de Scholz reflète l’importance des liens commerciaux de l’Allemagne avec la Chine, la deuxième économie mondiale, en particulier dans les secteurs de l’automobile et de la fabrication. Mercedes Benz a vendu à elle seule 758 863 voitures en Chine l’année dernière, plus que dans tout autre pays, selon les chiffres de l’entreprise.

Scholz, qui voyage avec plusieurs grands chefs d’entreprise allemands, a été officiellement accueilli par Xi, qui a récemment été reconduit à la tête du Parti communiste au pouvoir, au Grand Palais du Peuple au cœur de Pékin.

Xi a noté que la visite de Scholz intervient alors que les deux pays marquent plus de 50 ans de relations diplomatiques remontant à la relance des échanges économiques, malgré leur rivalité de la guerre froide, qui restent un élément clé de la relation à ce jour.

“À l’heure actuelle, la situation internationale est complexe et changeante”, a déclaré M. Xi, cité par la chaîne de télévision publique CCTV. “En tant que puissances influentes, la Chine et l’Allemagne devraient travailler ensemble en ces temps de changement et de chaos pour apporter davantage de contributions à la paix et au développement dans le monde.”

Concernant l’Ukraine, Xi “a souligné que la Chine soutenait l’Allemagne et l’UE en jouant un rôle important dans la promotion des pourparlers de paix et la promotion de la construction d’un cadre de sécurité européen équilibré, efficace et durable”, a rapporté CCTV.

La communauté internationale doit “appeler toutes les parties concernées à faire preuve de rationalité et de retenue, à mener des contacts directs dès que possible et à créer les conditions de la reprise des négociations (et) à s’opposer conjointement à l’utilisation ou à la menace d’utilisation des armes nucléaires”, a déclaré M. Xi. .

Sans fournir de preuves, le dirigeant russe Vladimir Poutine a répété l’allégation non prouvée de Moscou selon laquelle l’Ukraine prépare une attaque sous fausse bannière impliquant une bombe sale radioactive qu’elle tenterait d’épingler sur la Russie.

L’Ukraine a fermement rejeté l’allégation et ses alliés occidentaux l’ont rejetée comme « manifestement fausse ». L’Ukraine a fait valoir que la Russie pourrait faire cette allégation pour servir de couverture à son propre complot visant à faire exploser une bombe sale.

Scholz est le premier dirigeant du Groupe des sept principaux pays industrialisés à rencontrer Xi depuis le début de la pandémie de COVID-19, qui a été détectée pour la première fois en Chine en 2019, et le premier dirigeant européen à se rendre en Chine depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, auquel l’Allemagne s’est fermement opposée.

Le voyage diplomatiquement délicat intervient alors que l’Allemagne et l’Union européenne travaillent sur leur stratégie vers un Pékin de plus en plus affirmé et autoritaire.

Pékin a fourni à Moscou un soutien diplomatique en appelant à plusieurs reprises à des pourparlers de paix tout en refusant de soutenir les mesures aux Nations Unies critiquant l’invasion russe. Il a également accusé les États-Unis et l’OTAN d’avoir provoqué l’attaque et a critiqué avec virulence les sanctions économiques imposées à la Russie.

Dans son allocution d’ouverture, Scholz a directement fait référence au conflit qui a créé des millions de réfugiés et bouleversé les marchés mondiaux de l’alimentation et de l’énergie, déclarant : “Nous nous réunissons à un moment de grande tension”, selon l’agence de presse allemande DPA.

“En particulier, je veux souligner la guerre russe contre l’Ukraine, qui pose de nombreux problèmes pour notre ordre mondial fondé sur des règles”, a-t-il déclaré en citant Scholz.

Scholz a également évoqué la faim dans le monde, le changement climatique et la dette des pays en développement comme des questions importantes, a rapporté DPA.

Scholz, qui s’appuie sur une coalition de son Parti social-démocrate, des Verts et du Parti libéral-démocrate, a été critiqué pour avoir effectué la visite en Chine si peu de temps après le triomphe de Xi au congrès du mois dernier, au cours duquel il a été nommé à un troisième cinq mandat d’un an et a rempli le tout-puissant Comité permanent du Politburo d’alliés qui soutiennent sa vision d’un contrôle plus strict de la société et de l’économie et d’une approche plus conflictuelle de l’Occident.

La visite a également lieu dans un contexte de tensions croissantes à propos de Taïwan et fait suite à un rapport de l’ONU selon lequel les violations chinoises des droits de l’homme contre les Ouïghours et d’autres groupes ethniques dans la région du Xinjiang pourraient constituer des crimes contre l’humanité.

Scholz est accompagné pendant le voyage par une douzaine de grands chefs d’entreprise allemands, dont les PDG de Volkswagen, BMW, BASF, Bayer et Deutsche Bank, dont la plupart font des affaires florissantes en Chine. Scholz rencontrera également des représentants de l’entreprise à Pékin.

Cela amène certains observateurs allemands à se demander si le pays devient trop dépendant du marché chinois, tout comme il l’a fait avec la Russie pour l’approvisionnement énergétique.

Après le déjeuner, Scholz et sa délégation devaient rencontrer le Premier ministre Li Keqiang, qui a théoriquement la responsabilité de l’économie chinoise.

Dans un article du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, Scholz a déclaré qu’il se rendait à Pékin “précisément parce que le statu quo n’est pas une option dans cette situation”.

“Il est clair que si la Chine change, la façon dont nous traitons avec la Chine doit également changer”, a déclaré Scholz, ajoutant que “nous réduirons les dépendances unilatérales dans un esprit de diversification intelligente”. Scholz a également déclaré qu’il aborderait des “questions difficiles” telles que les droits des minorités ethniques au Xinjiang.

Les messages de Scholz feront l’objet d’un examen minutieux, en particulier chez lui où certains l’ont critiqué pour avoir normalisé le comportement de la Chine. Alors que son gouvernement, âgé de près d’un an, a marqué un tournant par rapport à l’approche résolument axée sur le commerce d’Angela Merkel, son voyage fait suite à une discorde intérieure concernant l’investissement majeur d’une compagnie maritime chinoise dans un terminal à conteneurs dans le port crucial de Hambourg en Allemagne.

Alors que la Chine impose toujours des restrictions sévères au COVID-19, sa délégation se déplace dans une bulle antivirus, subit des tests et ne restera pas à Pékin du jour au lendemain. À seulement 11 heures, il s’agit du voyage le plus court jamais effectué par un leader allemand en Chine. L’équipage qui l’a amené à Pékin s’est envolé pour la Corée du Sud pour attendre la visite et éviter d’avoir à être mis en quarantaine.

Les responsables allemands affirment que le voyage vise à sonder où va la Chine et quelles formes de coopération sont possibles.

Un responsable a souligné la “responsabilité particulière” de la Chine en tant qu’alliée de la Russie pour aider à mettre fin à la guerre en Ukraine et faire pression sur Moscou pour qu’elle modère sa rhétorique nucléaire ; aux inquiétudes suscitées par les tensions à Taïwan et dans l’ensemble de la région ; au désir de l’Allemagne d’avoir des « règles du jeu équitables » dans les relations économiques ; et au statut actuel de Scholz en tant que président du G-7 cette année.