Le chinois Xi a rencontré plus de 25 dirigeants mondiaux en un mois environ

“Xi rétablit son niveau de diplomatie d’avant la pandémie grâce à des réunions bilatérales avec de nombreux chefs d’État participant au sommet du G20 à Bali”, ont déclaré les analystes d’Eurasia Group dans un rapport du 18 novembre. “Il a rencontré des dirigeants de démocraties industrielles avancées pour la première fois depuis le début de la pandémie et au milieu de relations tendues entre la Chine et l’Occident. La plupart des réunions de Xi ont alimenté une perspective positive pour la stabilisation des relations.”

Les réunions interviennent après la guerre russo-ukrainienne et les restrictions de voyage de Covid ont séparé Pékin et l’Occident. Les tensions autour de Taïwan cet été ont encore tendu les relations américano-chinoises.

Au total, Xi a rencontré plus de 25 chefs d’État – dont le président américain Joe Biden – depuis le 31 octobre, selon un décompte des communiqués de CNBC sur le site Web en anglais du ministère chinois des Affaires étrangères. Plus tôt en octobre, Xi a supervisé un remaniement de la direction du Parti communiste chinois au pouvoir qui a comblé les postes de haut niveau avec ses loyalistes et lui a ouvert la voie pour obtenir un troisième mandat sans précédent en tant que président.

Xi a finalement rencontré Biden en personne pour la première fois en tant que président américain le 14 novembre, marquant une pause dans la spirale descendante des relations entre les deux plus grandes économies du monde cette année. La semaine suivante, les chefs militaires des pays se sont rencontrés pour la première fois depuis la visite controversée à Taiwan de la présidente américaine Nancy Pelosi en août.

La réunion Xi-Biden à enjeux élevés a signalé à certains en Chine que les relations avec les États-Unis s’alignaient davantage sur une terminologie vague que Pékin utilise souvent – ​​comme le “respect mutuel” et la “coopération gagnant-gagnant”.

“Pour la Chine, le libellé porte un symbolisme symbolique, c’est-à-dire l’égalité”, a déclaré Shen Yamei, directeur adjoint et chercheur associé au département des études américaines du groupe de réflexion soutenu par l’État China Institute of International Studies. “Nous devons gérer nos relations sur un pied d’égalité, en nous respectant mutuellement et en coopérant gagnant-gagnant, plutôt que, comme l’ont dit les États-Unis, les États-Unis traitent avec les autres en position de force. Ce n’est pas égal.”

Shen a déclaré que la Chine et les États-Unis pouvaient travailler ensemble plus facilement sur les questions de changement climatique, de santé publique et de coordination macroéconomique. Elle a déclaré que “ce sera un peu difficile sur des questions plus liées aux questions de sécurité traditionnelles, comme notre compréhension de la crise ukrainienne et la façon de travailler [it] dehors.”

“L’important, c’est que nous [keep] à l’esprit la responsabilité d’un grand pays envers le monde en coopérant les uns avec les autres », a-t-elle déclaré.