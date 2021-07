Le chinois WeRide fait sa première acquisition, une entreprise de camionnage autonome

GUANGZHOU, Chine — La start-up chinoise de voitures sans conducteur WeRide a fait sa première acquisition, une entreprise de camionnage autonome, dans le but de commercialiser la technologie de conduite autonome.

La société basée à Guangzhou a acheté MoonX.AI pour un montant non divulgué, a-t-elle annoncé mardi.

Qingxiong Yang, fondateur et PDG de MoonX.AI, deviendra vice-président de WeRide et doyen de l’institut de recherche de la société. Plus de 50 ingénieurs de MoonX.AI rejoindront WeRide.

L’acquisition de WeRide met en évidence la poussée rapide pour commercialiser la technologie sans conducteur en Chine alors que la concurrence s’intensifie. Les concurrents de l’entreprise comprennent d’autres start-ups comme Pony.ai et AutoX, toutes deux basées dans le sud de la Chine, ainsi que le géant de la technologie Baidu.