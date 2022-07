Le Chinois Wang Jianan remporte l’or au saut en longueur avec le saut final

Wang Jianan, de Chine, a réalisé un saut de 8,36 mètres au dernier tour pour arracher l’or aux Championnats du monde de saut en longueur samedi après que Tentoglou Miltiadis, de Grèce, semblait sur le point de remporter la victoire.

Wang avait réussi un record de seulement 8,03 m lors de ses cinq premières tentatives et était hors des médailles mais s’est envolé sans faute.

Miltiadis était sur la bonne voie pour compléter la salle comble des titres majeurs après avoir précédemment remporté les Jeux olympiques, le titre mondial en salle et les titres européens en salle et en plein air.

Son saut de 8,32 m au cinquième tour semblait assez bon pour l’or et ses deuxième, troisième et quatrième meilleurs sauts de 8,30 m, 8,29 m et 8,24 m étaient tous meilleurs que n’importe qui d’autre dans le domaine pouvait réussir jusqu’à l’intervention de Wang.

Au lieu de cela, il a dû se contenter de l’argent, avec le Suisse Simon Ehammer, qui est venu à Eugene avec un saut de 8,45 m à son nom après avoir temporairement quitté le décathlon, prenant le bronze avec 8,16 m.

Le champion en titre de la Jamaïque, touché par une blessure, Tajay Gayle, n’a pas réussi à se qualifier pour la finale après avoir commis trois fautes lors des qualifications de vendredi.

