Le chinois Tencent lance un modèle d’IA en grand langage et se déclare ouvert à une utilisation en entreprise

Pour plus d’histoires, visitez la page d’accueil Tech and Trends.

Tencent Holdings a déclaré jeudi que les entreprises pouvaient désormais utiliser son modèle d’intelligence artificielle (IA) à grand langage « Hunyuan », lors du lancement de son produit très attendu, dans le cadre d’une course menée par les entreprises technologiques pour devenir le champion chinois de l’IA.

Le géant chinois de la technologie et propriétaire de la plateforme de médias sociaux WeChat a effectué une démonstration devant un public en direct lors d’une conférence à Shenzhen et a déclaré que Hunyuan était devenu la base de plus de 50 de ses produits et services.

« En juillet, il existe plus de 130 grands modèles linguistiques en Chine », a déclaré Jiang Jie, vice-président de Tencent. « Une guerre des cent modèles a commencé. »

Les débuts de Hunyuan surviennent après que plusieurs entreprises technologiques chinoises, dont Baidu Inc et SenseTime Group, ont récemment dévoilé leurs propres modèles d’IA.

Tencent, la société Internet la plus précieuse de Chine, a déclaré que Hunyuan possédait plus de 100 milliards de paramètres et avait été formé avec plus de 2 000 milliards de jetons, deux mesures souvent utilisées pour mesurer la puissance des modèles d’IA.

Le modèle d’IA GPT-3 d’OpenAI contenait 175 milliards de paramètres en 2020 et le modèle Llama 2 de Meta contenait 70 milliards de paramètres en 2023.

Tencent a déclaré que son modèle, capable de converser en chinois et en anglais, était « meilleur » que ChatGPT d’OpenAI dans des domaines tels que l’écriture de longs textes contenant des milliers de mots et la résolution de certains problèmes mathématiques.

Le modèle subit également 30 % d’hallucinations en moins par rapport à Llama 2, a ajouté Tencent. Les experts en IA décrivent souvent les moments où les modèles d’IA génèrent des informations incorrectes mais les présentent comme s’il s’agissait d’un fait comme une « hallucination ».

Il n’y a eu aucune vérification indépendante des affirmations de Tencent. ChatGPT et Meta n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.