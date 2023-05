Le chinois Tencent et Alibaba misent sur l’IA pour se développer alors que la concurrence s’intensifie

Les géants chinois de la technologie Tencent et Alibaba ont présenté l’intelligence artificielle comme une technologie transformatrice lors des appels de résultats des entreprises cette semaine. Photo de coût | Édition du futur | Getty Images

Les géants chinois de la technologie misent sur l’intelligence artificielle pour renforcer leurs activités, vantant de nouvelles fonctionnalités pour leurs services existants ainsi que de nouveaux outils d’IA générative, alors que le battage médiatique autour de la technologie atteint des sommets vertigineux. Alibaba , Tencent et Baidu collectivement connus sous le nom de « BAT », ont tous chanté les louanges de l’IA générative – un sous-ensemble de l’intelligence artificielle qui traite des outils capables de créer du texte, des images et d’autres contenus en réponse aux invites des utilisateurs – lors des appels de résultats de l’entreprise ce mois-ci. actualités liées à l’investissement Inspirés de ChatGPT, le populaire chatbot AI soutenu par Microsoft qui est devenu réputé pour sa capacité à tenir des conversations plus humaines, de tels systèmes ont suscité un énorme intérêt de la part des investisseurs et une course ardente entre les entreprises cherchant à intégrer la technologie ou à développer leurs propres alternatives. Dans le cas des entreprises chinoises, les outils d’IA générative devraient être plus restrictifs en termes de ce que les utilisateurs peuvent ou ne peuvent pas dire en raison de la mainmise étroite de Pékin sur les services Internet dans le pays. Mais le gouvernement chinois n’a pas choisi de tuer les produits de type ChatGPT, bien que ChatGPT lui-même reste inaccessible dans le pays. Au lieu de cela, Pékin a introduit de nouvelles règles pour gérer la manière dont les entreprises développent ces outils. Les géants chinois de la technologie n’ont pas tardé à utiliser cette attitude plus ouverte aux nouvelles innovations technologiques – un contraste frappant avec son approche des crypto-monnaies – à leur avantage.

‘Changement de paradigme’

La semaine dernière, les géants chinois de la technologie ont fait part de leur conviction qu’ils considéraient l’IA générative comme une révolution technologique. « L’IA générative représente une formidable opportunité pour nous. Elle peut être comparée à l’introduction d’Internet et des smartphones », a déclaré Robin Li, PDG de Baidu, lors de l’appel sur les résultats du premier trimestre de la société.

« Pour saisir cette opportunité, nous avons tiré parti de nos capacités technologiques et de notre vaste expérience dans la recherche, le graphe de connaissances et le dialogue », a-t-il ajouté. Baidu a dit que c’était en attente d’approbation réglementaire pour son service de chatbot Ernie Bot, un rival du ChatGPT d’OpenAI. Mercredi, Tencent a confirmé l’existence d’un soi-disant modèle de fondation sur lequel il travaille, appelé HunyuanAide. Les modèles de base sont de grands programmes d’IA entraînés sur de grandes quantités de données afin qu’ils puissent être adaptés pour résoudre un large éventail de tâches. Pendant ce temps, le président de Tencent, Martin Lau, a déclaré que l’entreprise « fait de bons progrès » avec la technologie. « Je pense que l’une des principales forces pour nous est évidemment les cas d’utilisation », a déclaré Lau lors de l’appel aux résultats du premier trimestre de l’entreprise. « Nous avons différents produits [and] les équipes planifient déjà des offres intéressantes à côté… de leurs produits. » Alibaba, qui a développé son propre outil d’IA générative de style ChatGPT Tongyi Qianwen plus tôt cette année, a déclaré que son système pourrait aider à accélérer l’adoption par les clients de son service de cloud computing. Jusqu’à présent, Alibaba a constaté une forte demande pour Tongyi Qianwen, avec 200 000 entreprises clientes demandant un accès d’essai. « Le développement de la technologie de l’IA présente une nouvelle opportunité énorme pour le secteur du cloud, car les applications d’intelligence artificielle entraîneront une augmentation exponentielle de la demande de puissance de calcul », a déclaré Daniel Zhang, PDG de la société, lors de son appel aux résultats du quatrième trimestre fiscal. « Ce type de puissance de calcul doit être fourni comme une sorte de service public ou d’infrastructure. C’est donc une énorme opportunité pour nous d’aller de l’avant. » Le commentaire de Zhang est venu alors qu’Alibaba a annoncé son intention de scinder son unité de cloud computing en tant qu’entité cotée séparément. Les ambitions des géants de la technologie sur l’IA reflètent une escalade mondiale de la course aux armements qui est maintenant en cours alors que les pays cherchent à prendre le leadership sur la technologie. Microsoft et Google deux des plus grandes entreprises technologiques, dominent actuellement la conversation autour de l’IA avec leurs technologies avancées respectives de traitement du langage.

Dan Ives, directeur général des actions chez Wedbush Securities, a déclaré à CNBC que l’IA générative est considérée comme un « changement de paradigme » dans l’industrie technologique. La Chine, en particulier, « possède certaines des technologies d’IA les plus avancées au monde », a-t-il ajouté. « Nous pensons que Game of Thrones se déroule également sur le marché de la technologie chinoise, car les gants sont en place pour cette bataille », a déclaré Ives. « Les piliers de la Big Tech tels qu’Alibaba, Tencent et Baidu, entre autres, tentent de mettre une barrière de fer autour de sa base installée sur l’IA. De nombreux fournisseurs innovants s’attaquent à ce marché et la technologie chinoise est maintenant au milieu d’un changement séculaire autour IA. » Les commentaires de certaines des plus grandes entreprises technologiques chinoises la semaine dernière suggèrent que Pékin cherche à intensifier sa rivalité avec les États-Unis sur l’IA. Cependant, on craint qu’une interdiction américaine aux entreprises chinoises d’acheter des puces et des équipements de fabrication de puces avancés ne retarde les progrès de l’IA en Chine. Alibaba, Baidu et Tencent ne produisent pas leurs propres puces, mais s’appuient plutôt sur des fabricants de puces comme Nvidia pour obtenir les processeurs nécessaires à leurs opérations de cloud computing. Cela les rend vulnérables aux sanctions des États-Unis Au cours du week-end, la Chine a interdit à ses entreprises nationales d’acheter des équipements au fabricant de puces américain Micron en représailles aux sanctions américaines. « Je pense qu’à l’avenir, l’IA nécessite évidemment beaucoup de puissance de calcul. Par conséquent, il est difficile de voir comment la Chine peut réussir à gagner cette compétition si elle continue d’interdire cette technologie cruciale à son industrie de l’IA », a déclaré Hao. Hong, économiste en chef de Grow Investment Group, a déclaré lundi à CNBC « Squawk on the Street ». Pour sa part, Tencent a déclaré que les puces sont encore « largement disponibles » pour le moment et qu’il existe « certaines solutions de contournement » qui lui permettent de continuer à maintenir l’accès aux unités de traitement graphique en Chine. Ces GPU sont utilisés pour alimenter les applications d’IA.

IA avec limites

Une chose qui ressort clairement des déclarations de revenus et des appels des géants chinois de la technologie la semaine dernière est qu’ils sont conscients – et désireux de s’y conformer – d’un resserrement réglementaire imminent sur l’IA.