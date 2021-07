Le Chinois Li Fabin remporte l’or olympique en haltérophilie avec un seul pied

La Chine est 3-en-3 pour les médailles d’or en haltérophilie à Tokyo, et les membres de l’équipe comme Li Fabin gagnent avec style.

Li, qui concourt dans la catégorie des 61 kg, a utilisé une sorte de position de flamant rose en route vers deux records olympiques et une médaille d’or.

Après une mise en place standard sur son épaulé-jeté d’ouverture – soulevant 166 kg, soit près de trois fois son poids corporel – Li a déplacé son poids sur une jambe, soulevant complètement sa jambe droite du sol, pour soulever 172 kg et établir un record olympique. Ses 313 kg combinés à l’arraché et à l’épaulé-jeté ont également établi un record olympique.

Alors que la position donnait l’impression qu’il fléchissait sa force pour les juges, Li utilisait en fait le mouvement pour corriger son équilibre, ce qu’il fait quand il sent qu’il y a une chance que l’ascenseur puisse mal tourner.

« J’ai des muscles abdominaux très forts », a déclaré Li par l’intermédiaire d’un traducteur. « Je sais que ce geste plaît au public, mais je ne suggère pas aux gens de faire le même geste. Cela pourrait provoquer des blessures. »

Ce n’est pas la première fois que Li utilise son mouvement spécialisé pour effectuer un ascenseur. Mais il veut aussi que les gens sachent qu’il n’essaie pas de se montrer, se qualifiant de « personne discrète », selon l’Associated Press.

Li a suivi son premier levage unique avec un épaulé-jeté réussi de 172 kg, établissant deux records olympiques lors de sa première apparition dans la catégorie des 61 kg.

La Chine a ajouté deux autres médailles d’or en haltérophilie : Chen Lijun dans la catégorie hommes 67 kg et Hou Zhihui, qui a également établi un record olympique dans la catégorie femmes 49 kg. Les huit haltérophiles chinois sont des prétendants à la médaille d’or à Tokyo, et en ce moment, l’équipe est perchée pour réaliser un balayage historique.

La Chine a également été aidée par une foule plus mince dans la compétition d’haltérophilie cette année, la Corée du Nord sautant les Jeux de 2020 en raison de la pandémie et d’autres pays envoyant des équipes plus petites en raison des réglementations antidopage.

