Le chinois Li Auto va lever jusqu’à 1,93 milliard de dollars sur la liste de Hong Kong

Un SUV hybride Li Xiang One est exposé lors de la 18e exposition automobile internationale de Guangzhou au China Import and Export Fair Complex le 23 novembre 2020 en Chine.

Li Auto poursuit sa cotation malgré une récente vente des actions technologiques chinoises qui a été déclenchée par des mesures de répression réglementaires touchant tout, de la livraison de nourriture à la course à pied.

Les constructeurs chinois de véhicules électriques tentent de profiter de l’effervescence autour de l’industrie pour lever des fonds.

Le mois dernier, le rival de Li Auto, Xpeng, a levé environ 1,8 milliard de dollars dans une cotation à Hong Kong.

Mais Li Auto exploite également une tendance des entreprises chinoises cotées aux États-Unis qui cherchent à lever des fonds plus près de chez elles. Alibaba, NetEase et JD.com font partie des géants chinois de la technologie qui ont procédé à des cotations secondaires.

Faire une cotation secondaire à Hong Kong permet également de se prémunir contre certains des risques géopolitiques qui se sont répercutés sur la réglementation des marchés financiers.

Plus tôt cette année, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a adopté des règles qui imposent des exigences d’audit plus strictes pour les sociétés étrangères cotées aux États-Unis.

Et le mois dernier, la SEC a également déclaré qu’elle exigerait des informations supplémentaires de la part des entreprises chinoises souhaitant s’inscrire sur les bourses américaines.

Li Auto a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser le produit de son offre d’actions pour la recherche et le développement de technologies et de futurs modèles, ainsi que pour étendre sa capacité de production et son empreinte dans les magasins de détail.

La concurrence sur le marché chinois des véhicules électriques devient intense. Des start-up comme Li Auto, Xpeng et Nio sont en concurrence avec des acteurs établis comme BYD et Tesla ainsi que des constructeurs automobiles traditionnels.

Li Auto a déclaré dimanche avoir livré 8 589 véhicules Li One en juillet, un record mensuel. Le SUV Li One est le seul modèle de l’entreprise sur le marché. Il s’agit d’un véhicule hybride doté d’un réservoir de carburant pour recharger la batterie, prolongeant l’autonomie de 180 kilomètres d’environ 620 km (385,35 miles).