Le chinois Lenovo ignore les inquiétudes quant au rétrécissement du marché mondial des PC

« L’exercice fiscal Q4 a été le trimestre le plus difficile de l’année compte tenu des pressions du marché des PC et de l’économie mondiale », a déclaré Lenovo dans le rapport sur les résultats.

La société a enregistré une baisse de ses revenus au cours du trimestre de janvier à mars. Les revenus du trimestre se sont élevés à 12,63 milliards de dollars, en baisse de 24% par rapport à il y a un an et ont marqué le troisième trimestre consécutif de baisse en glissement annuel.

Dans son dernier rapport sur les revenus Mercredi, Lenovo a déclaré s’attendre à ce que « le marché des PC renoue avec la croissance » au second semestre 2023.

Il a ajouté que la société connaît en fait une croissance plus élevée dans d’autres activités telles que les solutions et les services d’infrastructure.

Chiffre d’affaires du plus grand fabricant de PC au monde Lenovo a chuté pour un troisième trimestre consécutif alors que la demande mondiale d’ordinateurs personnels continue de s’effondrer, mais la société n’est pas inquiète, déclare le directeur financier Wong Wai-Ming.

En savoir plus sur la technologie et la crypto de CNBC Pro

Mais le directeur financier est optimiste sur le fait que ses activités non liées aux PC – appareils, solutions d’infrastructure ainsi que solutions et services – peuvent aider à diversifier l’entreprise.

« Notre chiffre d’affaires sur une année complète n’a en fait pas beaucoup baissé car les deux autres groupes d’activités ont généré une croissance significative en partie grâce à l’activité d’infrastructure. La marge a également été atténuée ou compensée par notre croissance significative de nos services. entreprise », a déclaré Wong.

Les activités non PC de Lenovo ont augmenté de 7 % et représentent désormais près de 40 % du chiffre d’affaires total pour l’ensemble de l’année jusqu’en mars. Les 60 % restants du chiffre d’affaires proviennent toujours de l’activité PC.

« La composition des revenus de nos activités non PC a augmenté pour atteindre près de 40 %. Notre stratégie claire fonctionne et notre fonctionnement est résilient, même face aux incertitudes mondiales », a déclaré Yuanqing Yang, président-directeur général du groupe Lenovo lors de la conférence téléphonique sur les résultats. . « À l’avenir, nous continuerons d’investir dans [research and development] pour saisir la prochaine vague d’opportunités de croissance, nous sommes donc bien préparés pour l’avenir. »