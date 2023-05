Le chinois JD.com renoue avec les bénéfices et annonce un nouveau PDG

Signalisation à l’entrepôt de JD.com à Shanghai, en Chine, le 9 mars 2022. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a ajouté mercredi plus de 80 entreprises à sa liste d’entités susceptibles d’être expulsées des bourses américaines, dont JD.com en Chine, Pinduoduo , Bilibili et NetEase.

JD a également annoncé un changement de direction jeudi. La société a déclaré que son PDG actuel, Xu Lei, quittera ses fonctions en juin « pour des raisons personnelles ». Xu n’a été que PDG pendant environ un an après avoir succédé au fondateur de JD, Richard Liu.

Xu sera le premier président du conseil consultatif de JD.com et « continuera à participer au développement de haute qualité » de la société, a déclaré JD.com dans un communiqué.

Sandy Ran Xu, l’actuel directeur financier de JD.com, a été nommé PDG et directeur exécutif de la société basée à Pékin. Elle est directrice financière de JD.com depuis juin 2020 et a rejoint la société en juillet 2018. Avant son rôle au sein de la société de commerce électronique, elle était associée en audit et a passé près de 20 ans chez PricewaterhouseCoopers en Chine et aux États-Unis.

Ian Su Shan, l’actuel directeur financier de JD Logistics, prendra la relève en tant que directeur financier de JD.