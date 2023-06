Le chinois JD.com ramène un vétéran à la tête d’une nouvelle entreprise d’épicerie

Géant chinois du e-commerce JD.com lundi, a déclaré avoir créé une nouvelle entreprise axée sur l’épicerie et ramené un vétéran de l’entreprise pour diriger l’unité.

L’unité « Innovative Retail » abritera l’activité d’épicerie de JD 7Fresh et l’unité d’achat groupée Pinpin, a confirmé un porte-parole à CNBC.

Yan Xiaobing, qui a pris sa retraite de JD en 2021 après avoir dirigé les activités internationales de l’entreprise, reviendra à la tête du groupe Innovative Retail, a déclaré le porte-parole.

Pendant ce temps, JD Logistics, la branche logistique de JD.com, a annoncé que le PDG Yu Rui quittait son poste de directeur général pour des raisons de santé et qu’il était remplacé par Hu Wei.

Le remaniement de la direction de JD intervient au milieu de changements radicaux en cours dans les géants chinois de la technologie.

Alibaba le plus grand rival de JD dans le commerce électronique en Chine, a divisé son entreprise en six unités commerciales distinctes cette année, la plus grande restructuration de son histoire.

La semaine dernière, Daniel Zhang, l’actuel PDG et président d’Alibaba, a annoncé son intention de quitter ses fonctions et de diriger l’unité de cloud computing de l’entreprise.

Le co-fondateur d’Alibaba, Eddie Wu, deviendra PDG tandis que Joe Tsai, un autre vétéran de l’entreprise, deviendra président.

L’une des unités commerciales qu’Alibaba a séparées dans sa restructuration est un groupe de « services locaux », qui couvre ses activités de livraison de nourriture et d’épicerie.

Alibaba prévoit de lever des capitaux extérieurs et de rendre publiques certaines de ces unités en tant que retombées.

JD et Alibaba sont tous deux confrontés à un contexte économique plus faible en Chine et se sont engagés dans une guerre des prix pour attirer les utilisateurs. Les deux viennent de sortir d’une campagne annuelle de promotion des ventes appelée « 6.18 » car elle se concentre autour de la date du 18 juin.

Les activités d’épicerie des deux sociétés font partie d’une stratégie visant à s’étendre au-delà du commerce électronique traditionnel et à s’intégrer davantage dans les habitudes d’achat des consommateurs chinois.

Le dernier remaniement de JD intervient après le changement de PDG ce mois-ci. Sandy Ran Xu, qui était le directeur financier de l’entreprise, a succédé à Xu Lei en tant que PDG. Xu n’a occupé ce poste que pendant un an et a démissionné pour des raisons personnelles.