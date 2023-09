Le chinois Huawei lance le smartphone Mate 60 Pro doté d’une puce 5G révolutionnaire

BEIJING — Un stade bondé et des millions de spectateurs en ligne étaient impatients lundi de saluer une percée chinoise qui défierait les États-Unis. Mais le lancement très médiatisé par Huawei – un géant de la technologie dont les produits sont restreints par les États-Unis et d’autres pour des raisons de sécurité nationale – a laissé les fans, les experts et les rivaux dans l’incertitude sur son nouveau smartphone secret.

La société chinoise n’a révélé aucun nouveau détail sur le téléphone, dont les prétendues capacités ont alimenté des spéculations frénétiques aux États-Unis et en Europe sur la question de savoir si Pékin avait réalisé une avancée majeure dans la technologie des puces semi-conductrices qui inquiéterait Washington.

Le manque de nouvelles informations sur la série de smartphones Mate 60 a laissé de nombreux fans en Chine déçus, mais toujours désireux de montrer leur soutien à un produit qui a été accompagné d’une grande fanfare nationaliste.

« Acheter des puces nationales, c’est soutenir mon propre pays », a déclaré Zhiwen Yang, 18 ans, à NBC News devant un magasin Huawei à Pékin. Il a déclaré qu’il utilisait l’iPhone d’Apple, mais qu’il prévoyait d’acheter la nouvelle série Mate 60 pour ses capacités 5G locales.

Secrets des semi-conducteurs

Avis des utilisateurs et des analystes ont indiqué que le téléphone est capable d’utiliser les vitesses Internet rapides de la 5G grâce à des puces semi-conductrices avancées de fabrication chinoise, des cerveaux qui alimentent tout, des grille-pain aux avions de combat, et qui sont devenus un champ de bataille clé entre les deux plus grandes économies du monde.

Cet avancement Cela ne semblait pas possible après que les États-Unis ont imposé une série de sanctions en 2019 visant à paralyser la division smartphones de Huawei, qui dépendait fortement des États-Unis et de leurs alliés pour les puces et les logiciels critiques.

Les États-Unis et leurs alliés ont invoqué des problèmes de sécurité nationale pour imposer ces interdictions, Huawei étant accusé de faciliter l’espionnage pour le compte du gouvernement chinois – ce qu’il a nié.

Mais la nouvelle du nouveau téléphone – le Mate 60 Pro+ coûtera à partir de 8 999 yuans (1 230 dollars) – a indiqué que Huawei n’était pas seulement de retour pour rivaliser avec Apple, mais que Pékin aurait peut-être pu fabriquer ces puces chez lui malgré les sanctions américaines, ce qui a suscité des inquiétudes à Washington. .

Bien que Huawei opère dans le monde entier, il n’était pas clair quand la nouvelle série serait commercialisée en dehors de la Chine.

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré la semaine dernière lors d’une audience à la Chambre des représentants des États-Unis qu’elle était « bouleversée » après avoir appris l’avancée annoncée. La Maison Blanche a déclaré qu’elle essayait d’obtenir plus d’informations sur la puce.

La Chine a accusé les États-Unis d’agir contre Huawei pour compenser leurs propres échecs.

« La répression des entreprises chinoises par le gouvernement américain n’est pas une question de sécurité nationale, mais le recours à des moyens illégaux et injustes pour empêcher les entreprises chinoises de réussir alors que les Etats-Unis ne parviennent pas à prendre de l’avance dans une compétition normale », a déclaré lundi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, dans un quotidien quotidien. point de presse.

Les puces de Huawei ont été produites par Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), un fabricant basé à Shanghai qui figurait sur une liste noire commerciale américaine et qui était auparavant considéré comme ayant des capacités bien inférieures.

La société d’analyse canadienne TechInsights a déclaré que le téléphone « représente une étape importante en matière de conception et de fabrication made in China », capable d’atteindre des vitesses de réseau équivalentes à celles de la 5G.

Huawei n’a pas officiellement confirmé que le téléphone est compatible 5G, mais cela n’a pas empêché des fans enthousiastes en Chine d’être collés à une diffusion en direct de l’événement de lancement de lundi, certains se précipitant dans les magasins après la fin.

Seuls 20 téléphones étaient disponibles à la vente dans un magasin de Pékin lors de la visite de NBC News, malgré des dizaines de personnes faisant la queue devant la police, à distance pour réprimer les files d’attente parfois agressives.

Certains clients potentiels ont cependant été perplexes face au manque d’informations sur les produits tant attendus.

L’événement de lancement s’est terminé avec un groupe de personnes sur scène chantant et agitant des smartphones Mate 60 avec des lampes de poche allumées. « Pourquoi n’en ont-ils pas parlé ? Tout le monde l’a regardé grâce au smartphone », a déclaré Maniler, un utilisateur de la plateforme de médias sociaux Weibo.