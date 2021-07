Le Chinois Hou Zhihui remporte le deuxième OR olympique du pays avec une performance record en haltérophilie

Lors de sa première victoire olympique, Hou a battu à deux reprises le record dans la catégorie à l’arraché, tandis que son dernier levage de 116 kg dans la section d’épaulé-jeté était un nouveau meilleur des Jeux – tout comme son total global de 210 kg. C’était trois kilos de moins que son propre record du monde.

Le phénomène de 24 ans détient également le record du monde avec 96 kg à l’arraché, qu’elle n’a pas tenté à Tokyo. Ses deux levées dans la catégorie samedi étaient respectivement de 92 kg et 94 kg.

Les athlètes ont droit à trois tentatives dans les deux catégories olympiques de levage. Leur meilleure levée dans chacun est combinée pour déterminer leur total global. Afin d’enregistrer un total, les athlètes doivent réussir l’arraché avant de procéder à l’épaulé-jeté.

La victoire de Hou pourrait signaler une ruée vers l’or pour la Chine, qui a remporté le plus de médailles en haltérophilie aux Jeux de Rio en 2016 et a envoyé un quota complet de quatre hommes et quatre femmes à Tokyo.

Plus tôt dans la journée, la Chinoise Yang Qian avait décroché la première médaille d’or des Jeux dans la compétition féminine de carabine à 10 mètres.

L’athlète indien Saikhom Mirabai Chanu a remporté la deuxième place pour enregistrer la deuxième médaille olympique d’haltérophilie du pays. Chanu, qui détient le record du monde dans la catégorie des 119 kg d’épaulé-jeté, a trouvé la rédemption olympique après une performance décevante à Rio.

À leurs débuts olympiques, l’Indonésienne Windy Cantika Aisah a remporté la médaille de bronze tandis que l’Américain Jourdan Delacruz, espoir de médaille, n’a pas réussi à enregistrer un total.

Pendant ce temps, Miyake Hiromi, double médaillée olympique japonaise favorite à domicile, est repartie la tête vide lors de ses cinquièmes et derniers Jeux.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!