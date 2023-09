Le chinois Honor présente un smartphone que vous pouvez porter comme un sac

La société chinoise de smartphones Honor a dévoilé vendredi un concept de smartphone conçu pour être porté comme un sac à main.

Le téléphone concept, présenté au salon technologique IFA de Berlin, ne sera pas mis en vente, mais il est clair que Honor, une spin-off du géant chinois de la technologie en difficulté Huawei, tente de montrer au monde de quoi il pourrait être capable en essayant de rattraper Samsung et Apple sur le marché mondial.

L’appareil, appelé Honor V Purse, est un smartphone qui se replie vers l’extérieur avec une bande supérieure contenant l’appareil photo. Il y a des crochets pour une bandoulière de sac à main qui peuvent y être attachés.

L’affichage sur l’appareil peut être personnalisé afin de donner l’impression que vous portez des sacs différents. La sangle du sac est également modifiable.

L’une des caractéristiques de l’appareil est la façon dont les visages personnalisables peuvent s’ouvrir dans de véritables applications. Un modèle de sac personnalisable comprenait un bracelet à breloques. L’un des charmes est l’icône d’un appareil photo. Si un utilisateur appuie sur l’icône de l’appareil photo, l’application Appareil photo s’ouvre pour prendre des photos.

On ne sait pas s’il existe une demande pour un téléphone qui ressemble à un sac. Porter un appareil vraisemblablement coûteux en public et le rendre très visible peut ne pas plaire à beaucoup de gens. Et il existe un risque élevé de chute et de destruction de l’écran s’il est suspendu à vos côtés.

Mais mode et technologie sont de plus en plus étroitement liées. Les montres intelligentes en sont un exemple : les fabricants d’appareils comme Apple et Samsung proposent des bracelets personnalisables et la possibilité de changer le visage de l’appareil.

Même s’il est probable que l’appareil ne sera jamais commercialisé sous cette forme, Honor essaie de montrer une chose : il s’agit d’un fabricant de smartphones haut de gamme capable d’innover et de rivaliser sur le segment haut de gamme du marché aux côtés d’Apple et de Samsung.