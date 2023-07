Le chinois Evergrande enregistre une perte de 81 milliards de dollars au cours des deux dernières années

Chine Groupe Evergrande a publié une perte combinée de 81 milliards de dollars dans son rapport sur les résultats attendu depuis longtemps lundi soir.

Le promoteur immobilier le plus endetté au monde est tombé en défaut en 2021 et a annoncé un programme de restructuration de la dette offshore en mars, après avoir eu du mal à terminer les projets et à rembourser les fournisseurs et les prêteurs.

Les pertes nettes d’Evergrande pour 2021 et 2022 étaient de 476 milliards de yuans (66,36 milliards de dollars) et de 105,9 milliards de yuans (14,76 milliards de dollars), respectivement, en raison des dépréciations de propriétés, de la restitution des terrains, des pertes sur les actifs financiers et des coûts de financement, a indiqué la société.

Au cours de sa dernière année normale d’exploitation, 2020, Evergrande a enregistré un bénéfice net de 8,1 milliards de yuans.

La dette colossale d’Evergrande ces dernières années est devenue une source de vives inquiétudes concernant le secteur immobilier chinois, un fondement de l’économie chinoise, avec des défauts de paiement et des projets immobiliers abandonnés dans tout le pays.