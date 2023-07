Le chinois Evergrande annonce des pertes de 81 milliards de dollars en raison de problèmes immobiliers

Le promoteur immobilier chinois Evergrande a révélé des pertes de 81 milliards de dollars sur 2021 et 2022, soulignant à quel point ses dettes massives restent une grave préoccupation pour la santé financière du secteur immobilier chinois – et la deuxième économie mondiale dans son ensemble.

En tant que l’un des plus grands constructeurs d’appartements en Chine, Evergrande a rapidement sombré dans des difficultés financières à la fin de 2021, provoquant l’alarme dans le monde entier alors que certains analystes craignaient un effondrement qui pourrait être le «moment Lehman» de la Chine – et le début d’une autre crise financière.

Le groupe a finalement révélé l’étendue de sa crise de trésorerie quasi fatale et la lenteur des progrès qu’il a accomplis pour résoudre ses difficultés financières lorsqu’il a publié un rapport sur les résultats retardé à plusieurs reprises tard lundi, heure locale.

L’économie chinoise a raté les attentes d’une croissance de 6,3% en glissement annuel au deuxième trimestre, selon les données publiées lundi. Cette reprise plus lente que prévu est en partie causée par la chute de l’investissement immobilier, qui a baissé de 20,6% en juin, selon Reuters.

L’incertitude persistante sur le sort d’Evergrande reflète le mauvais état du secteur – et menace de l’aggraver, préviennent les analystes.

« L’insolvabilité d’Evergrande, au-delà de l’arrêt de ses propres liquidités, est également liée au refroidissement des ventes de logements » et à la pression accrue exercée sur les promoteurs immobiliers endettés pour qu’ils terminent leurs projets, a déclaré Xie Yifeng, président du China Urban Real Estate Research Institute. -diriger Beijing Business Today. « C’est un cercle vicieux. »

La demande croissante de logements et la dépendance du gouvernement à l’égard des ventes de terrains pour générer des revenus signifiaient que des promoteurs comme Evergrande avaient facilement accès aux prêts bancaires et pouvaient se développer de manière agressive en utilisant un modèle d’emprunt pour construire tout au long des années 1990 et 2000.