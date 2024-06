Le Chinois Dong Jun met en garde les forces séparatistes de Taiwan contre une « autodestruction »

« Quiconque ose séparer Taiwan de la Chine ne finira que par l’autodestruction », a-t-il déclaré. En réponse aux questions, Dong a réitéré la position chinoise selon laquelle Taiwan fait partie de la Chine et a déclaré que Pékin était engagé en faveur d’une réunification pacifique. Taiwan est une île démocratiquement autonome et a récemment investi son nouveau président le 20 mai. Tout au long de son discours et de ses questions-réponses, Dong a accusé à plusieurs reprises les forces séparatistes d’éroder le principe « d’une seule Chine », qui énonce le point de vue de Pékin selon lequel il possède la souveraineté sur Taiwan. L’amiral a déclaré que le président taïwanais nouvellement élu, Lai Ching-te, avait fait une déclaration « flagrante » sur son ambition d’indépendance de Taiwan dans son discours d’investiture. Il a également accusé le Parti démocrate progressiste au pouvoir d’essayer de modifier la constitution de l’île pour « effacer l’identité chinoise », empêchant les échanges entre les peuples entre Taiwan et la Chine continentale et augmentant sa capacité militaire à faire pression pour l’indépendance. Depuis des décennies, Taiwan acheté du matériel militaire américainavec des achats récents, notamment des chars avancés M1A2 Abrams, des chasseurs F-16 modernisés et des systèmes d’artillerie à longue portée.

Le ministre chinois de la Défense a également visé des « forces extérieures » anonymes, affirmant qu’elles soutiennent les séparatistes taïwanais. « Nous savons qu’une grande puissance continue d’évider le principe d’une seule Chine, de déformer les faits et même d’interpréter mal les résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU », a déclaré Dong.

Sans identifier de pays en particulier, Dong a également affirmé que la grande puissance « avait violé son engagement envers la Chine lorsque nous avons établi des relations diplomatiques ». « Ils continuent de tester les lignes rouges de la Chine, comme l’engagement officiel et les ventes d’armes à Taiwan », a-t-il déclaré. « Ce type de comportement envoie des signaux très erronés aux forces indépendantistes de Taiwan et les rend très agressives. Je pense que le but de la puissance étrangère est clair : ils tentent de contenir la Chine en utilisant Taiwan. » Les États-Unis n’ont pas de traité de défense mutuelle avec Taiwan et ne sont pas obligés de défendre l’île. Mais le Loi sur les relations avec Taiwan de 1979 – établi après que les États-Unis ont transféré leur reconnaissance diplomatique à Pékin – déclare que les États-Unis « mettront à la disposition de Taiwan les articles et services de défense » qui pourraient être nécessaires pour « permettre à Taiwan de maintenir des capacités d’autodéfense suffisantes ».

Bien que Dong ait déjà consacré une partie de son discours à répondre aux préoccupations de la Chine concernant Taiwan, il a continué à développer ces questions dans sa première réponse lors de la séance de questions-réponses. Lorsque le président de la plénière, Bastian Giegerich, de l’Institut international d’études stratégiques, lui a rappelé de répondre aux questions des délégués sur d’autres questions, Dong a demandé de terminer sa réponse sur Taiwan, le décrivant comme « le cœur de notre intérêt principal ». Il a ajouté : « face à la forte Armée populaire de libération, leurs efforts seront vains, et leurs efforts ne peuvent que conduire à une disparition accélérée. [This will] ne fait que nuire aux intérêts du peuple taïwanais. Et c’est la dernière chose que nous voulons voir en Chine. »

Dong a également répondu à d’autres questions, dont une faisant référence au commentaire du président philippin Ferdinand Marcos Jr. selon lequel le meurtre d’un citoyen philippin dans la mer de Chine méridionale serait « très proche » d’un acte de guerre. Alors que le ministre de la Défense a affirmé que les Philippines avaient illégalement échoué leur navire de débarquement sur Second Thomas Shoal en 1999, il a déclaré que Pékin et Manille discutaient et travaillaient pacifiquement sur cette question.