Le chinois Chang’e 6 atterrit sur la face cachée de la Lune au milieu d’une rivalité spatiale avec les États-Unis

L’Administration spatiale nationale chinoise a envoyé la sonde lunaire Chang’e 6 pour collecter des roches et d’autres matériaux à proximité et autour d’un cratère d’impact appelé bassin Apollo, qui fait partie du plus grand bassin Pôle Sud-Aitken de la lune, selon le responsable du pays. Agence de presse Xinhua .

La Chine, les États-Unis, le Japon, l’Inde et la Russie ont investi massivement dans l’exploration spatiale ces dernières années, investissant ainsi dans un domaine qui, tout au long de l’histoire, a été présenté comme un symbole de puissance et de progrès nationaux.

Pour la Chine et les États-Unis, en particulier, une rivalité s’intensifie sur les frontières scientifiques de l’espace ; les deux pays visent la distinction d’avoir envoyé des humains sur la Lune pour la deuxième fois de leur histoire, les États-Unis prévoyant de le faire dès 2026 et la Chine prévoyant de faire de même d’ici 2030. (Les États-Unis fut le premier pays pour faire atterrir des gens sur la Lune lors de la mission Apollo 11 en 1969.)

Les astronautes de la mission Apollo 8 ont été les premiers à voir le côté obscur en 1968, et Chang’e 4 y a effectué son premier atterrissage en janvier 2019. Les communications sont plus difficiles du côté éloigné car les ondes radio sont bloquées par d’épaisses, roche solide, obligeant les scientifiques à utiliser un satellite relais pour envoyer des signaux au vaisseau spatial et à travailler sous une fenêtre plus courte pour la collecte d’échantillons. Un terrain accidenté rend également les atterrissages difficiles.