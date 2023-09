Le chinois CATL affirme que son accord d’usine de batteries pour véhicules électriques Ford est toujours en cours

Ford arrête les travaux de son usine de batteries pour véhicules électriques de 3,5 milliards de dollars dans le Michigan, Le Detroit News a rapporté lundi (25 septembre). Mais le partenaire de Ford dans le projet, le géant chinois des batteries CATL, insiste sur le fait que la collaboration se poursuit.

Ford a déclaré aux médias Ce sont « un certain nombre de considérations » qui motivent sa décision de suspendre les travaux sur l’usine. La société a refusé de préciser quels sont ces facteurs, se contentant de noter que la suspension se poursuivra jusqu’à ce qu’elle puisse être sûre que l’usine peut être exploitée de manière compétitive.

Le constructeur automobile américain avait prévu de fabriquer Batteries pour véhicules électriques dotées d’une technologie sous licence CATL dans le cadre d’un accord qui a soulevé des inquiétudes quant à la dépendance accrue des États-Unis à l’égard de la Chine dans une industrie clé.

Les actions de CATL s’effondrent suite à l’actualité de Ford

Pour CATL, le partenariat avec Ford était perçu comme un stratégique et potentiellement très lucratif se déplacer. Aux termes de l’accord signé en février, CATL percevrait des frais de licence et de service en partageant son savoir-faire technique avec Ford.

Mardi, l’annonce de l’arrêt par Ford des travaux sur l’usine a fait chuter les actions de CATL, cotée à Shenzhen, de près de 2,5 %, contre une baisse d’environ 0,5 % de l’indice de Shenzhen.

Mais CATL insiste sur le fait que son partenariat avec Ford va de l’avant. Dans un rapport (lien en chinois) au journal commercial public STAR Market Daily, CATL a qualifié la nouvelle de la suspension du partenariat par Ford de « fausse information », ajoutant que les deux parties faisaient des « progrès en douceur ».

Néanmoins, Securities Daily, un autre média d’État chinois, a qualifié la suspension de l’usine de batteries Ford de un « cygne noir » (lien en chinois) – un événement imprévisible aux conséquences potentiellement importantes.

L’usine de batteries pour véhicules électriques de Ford est confrontée à de multiples défis

L’arrêt de travail à l’usine de batteries du Michigan survient alors même que le syndicat United Auto Workers (UAW) frapper contre les trois grands constructeurs automobiles américains, dont Ford. Les grèves simultanées ont commencé le 15 septembre et élargi vendredi dernier (22 septembre) vers des installations supplémentaires de General Motors et Stellantis. Plus de 18 000 travailleurs de l’automobile sont désormais en grève pour exiger des augmentations de salaire.

Pour compliquer encore les choses, Ford a reconnu qu’il restait des « lacunes importantes » Dans ses négociations contractuelles avec l’UAW, le syndicat a critiqué l’interruption de l’usine de batteries pour véhicules électriques comme une « menace honteuse et à peine voilée de la part de Ford de supprimer des emplois ».

Pendant ce temps, la commission spéciale de la Chambre des représentants américaine sur le Parti communiste chinois célèbre cette pause. Le comité, créé cette année pour se concentrer sur les menaces à la sécurité nationale posées par Pékin, a lancé une enquête en juillet dans le partenariat Ford-CATL.

« [W]Nous sommes encouragés de voir Ford franchir une première étape cruciale pour réévaluer son accord avec CATL, une entreprise de batteries pour véhicules électriques alignée sur le Parti communiste chinois », a déclaré le représentant Mike Gallagher, président du comité, dans un communiqué. « Maintenant, Ford doit annuler cet accord pour de bon. »

Quartz a demandé des commentaires à Ford et CATL.