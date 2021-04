Le journal Global Times a cité la société pharmaceutique basée à Tianjin disant qu’elle n’avait reçu aucun rapport de caillots sanguins chez des personnes qui avaient été inoculées avec le vaccin Covid-19 de CanSinoBIO.

Le vaccin AD5-nCOV, également connu sous le nom de Convidecia, utilise l’adénovirus de type 5 – un virus du rhume inoffensif – comme vecteur pour donner des instructions aux cellules humaines pour produire une partie du coronavirus qui peut déclencher le système immunitaire pour reconnaître et attaquer le réel virus. Les vaccins développés par AstraZeneca et Johnson & Johnson (J&J) ont le même mécanisme mais utilisent des adénovirus différents – un adénovirus chimpanzé et un adénovirus de type 26 respectivement.

Le vaccin de CanSinoBIO a jusqu’à présent été approuvé en Chine, au Pakistan, au Chili et en Hongrie.

Plusieurs pays européens ont brièvement suspendu l’utilisation du vaccin AstraZeneca le mois dernier après que des rapports l’ont lié à des cas mortels de caillots sanguins. Le régulateur des médicaments de l’UE, l’Agence européenne des médicaments, a récemment conclu que les caillots sanguins sont des effets secondaires très rares du vaccin, mais apparaissent trop rarement pour rejeter son utilisation dans les campagnes nationales de vaccination.

L’utilisation du vaccin J&J a été suspendue aux États-Unis et en Afrique du Sud cette semaine après la découverte de caillots sanguins chez six receveurs aux États-Unis, dont l’un est décédé. La société a déclaré que la condition dangereuse avait été trouvée chez un très petit nombre de personnes ayant reçu le vaccin – six cas sur plus de 6,8 millions de doses administrées – mais elle a décidé de retarder son déploiement en Europe jusqu’à ce qu’un examen soit terminé.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!