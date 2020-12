Le producteur chinois de vaccins Covid-19 soumettra son produit mardi pour examen par le régulateur mexicain de la santé, selon le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard.

«Aujourd’hui, il soumettra son [CanSino Biologics] dossier à l’analyse de Cofepris, » Confirma Ebrard. Le régulateur évaluera le vaccin pour une utilisation d’urgence, a-t-il été annoncé.

Le Mexique veut avoir accès aux vaccins dès que possible dans un contexte de reprise des infections et des hospitalisations à Covid-19. Lundi, le ministère de la Santé a signalé 5 370 nouveaux cas confirmés d’infection mortelle et près de 400 décès. Les chiffres sont parmi les plus élevés au monde.

Malgré le projet de revoir CanSino, le 17 décembre, le gouvernement mexicain n’a pas exclu d’acheter beaucoup moins de doses de CanSino Biologics que les 35 millions annoncés plus tôt ce mois-ci par Ebrard.

CanSino mène des essais vaccinaux de phase 3 au Mexique, qui est la dernière étape avant d’être certifié. La société prévoit de trouver 15 000 volontaires au Mexique pour achever les études, mais actuellement, elle en aurait plus de 6 500, tandis que 40 000 volontaires participeraient à l’essai mondial.

Le Mexique est également sur le point de signer un contrat de vaccin séparé avec l’unité Janssen de Johnson & Johnson pour un potentiel de 22 millions de doses, a déclaré Lopez-Gatell.

