Le chinois Beidou gagne des parts de marché et défie le GPS américain

« La Chine a marqué une étape majeure dans sa course pour augmenter ses parts de marché dans ce secteur très lucratif », a déclaré Singleton à « Squawk Box Asia » de CNBC.

Des drapeaux des États-Unis et de la Chine flottent le long de Pennsylvania Avenue à Washington, DC, le 17 janvier 2011.

Plus de 120 pays, dont le Pakistan et la Thaïlande, utilisent le système chinois Beidou à des fins telles que la surveillance du trafic dans les ports ou le guidage des opérations de sauvetage, a déclaré l’analyste.

Et Pékin compte sur son initiative massive « la Ceinture et la Route » pour « convaincre » plus de pays d’utiliser Beidou, a-t-il ajouté.

Le système Beidou a été achevé en juin de l’année dernière. Les médias d’État chinois Xinhua a déclaré la semaine dernière que la valeur des industries liées à Beidou dépassera 1 000 milliards de yuans (157,1 milliards de dollars) d’ici 2025.