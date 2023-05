Le Chinese Canadian Museum de Vancouver reçoit 5,18 millions de dollars du gouvernement fédéral

Le Chinese Canadian Museum reçoit un coup de pouce de 5,18 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de sa branche de développement économique PacifiCan. Le financement, annoncé le 23 mai 2023, pour aider au renouvellement du bâtiment et de l’espace à son nouvel emplacement permanent dans le bâtiment historique Wing Sang au 51 East Pender St. dans le quartier chinois de Vancouver. (Musée canadien chinois) Le Chinese Canadian Museum reçoit un coup de pouce de 5,18 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de sa branche de développement économique PacifiCan. Le financement, annoncé le 23 mai 2023, pour aider au renouvellement du bâtiment et de l’espace à son nouvel emplacement permanent dans le bâtiment historique Wing Sang au 51 East Pender St. dans le quartier chinois de Vancouver. (Musée canadien chinois) Le Chinese Canadian Museum reçoit un coup de pouce de 5,18 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de sa branche de développement économique PacifiCan. Le financement, annoncé le 23 mai 2023, pour aider au renouvellement du bâtiment et de l’espace à son nouvel emplacement permanent dans le bâtiment historique Wing Sang au 51 East Pender St. dans le quartier chinois de Vancouver. (Musée canadien chinois) Le Chinese Canadian Museum reçoit un coup de pouce de 5,18 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de sa branche de développement économique PacifiCan. Le financement, annoncé le 23 mai 2023, pour aider au renouvellement du bâtiment et de l’espace à son nouvel emplacement permanent dans le bâtiment historique Wing Sang au 51 East Pender St. dans le quartier chinois de Vancouver. (Musée canadien chinois) Le Chinese Canadian Museum reçoit un coup de pouce de 5,18 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de sa branche de développement économique PacifiCan. Le financement, annoncé le 23 mai 2023, pour aider au renouvellement du bâtiment et de l’espace à son nouvel emplacement permanent dans le bâtiment historique Wing Sang au 51 East Pender St. dans le quartier chinois de Vancouver. (Musée canadien chinois) Le Chinese Canadian Museum reçoit un coup de pouce de 5,18 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de sa branche de développement économique PacifiCan. Le financement, annoncé le 23 mai 2023, pour aider au renouvellement du bâtiment et de l’espace à son nouvel emplacement permanent dans le bâtiment historique Wing Sang au 51 East Pender St. dans le quartier chinois de Vancouver. (Musée canadien chinois) Le Chinese Canadian Museum reçoit un coup de pouce de 5,18 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de sa branche de développement économique PacifiCan. Le financement, annoncé le 23 mai 2023, pour aider au renouvellement du bâtiment et de l’espace à son nouvel emplacement permanent dans le bâtiment historique Wing Sang au 51 East Pender St. dans le quartier chinois de Vancouver. (Musée canadien chinois)

Le Chinese Canadian Museum reçoit un coup de pouce de 5,18 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Le financement, annoncé mardi 23 mai, pour aider au renouvellement du bâtiment et de l’espace à son nouvel emplacement permanent dans le bâtiment historique Wing Sang au 51 East Pender St. dans le quartier chinois de Vancouver. Il doit ouvrir ses portes le 1er juillet.

La PDG du musée, la Dre Melissa Karmen Lee, a déclaré que le financement, qui s’effectue par l’intermédiaire de l’agence de développement économique PacifiCan, aidera le musée à terminer sa première phase de rénovation et les préparatifs de l’exposition.

« Nous sommes ravis d’ouvrir cet été pour présenter des expositions historiques et d’importants programmes publics qui honorent les diverses communautés sino-canadiennes à travers le pays.

Le projet de renouvellement est un projet pluriannuel en trois phases axé sur la revitalisation et la modernisation des 21 000 pieds carrés. bâtiment, ainsi que l’augmentation de la quantité d’espace d’exposition et de programmation pour les futures expositions permanentes et temporaires.

«Les liens historiques du bâtiment avec l’histoire des Canadiens d’origine chinoise fourniront aux Canadiens un aperçu significatif des incroyables voyages de nombreux Canadiens d’origine chinoise et de leur lien avec les perspectives d’aujourd’hui», note un communiqué.

En tant que premier musée sino-canadien du pays, il offrira une « expérience significative et transformatrice pour tous, reliant les Canadiens aux histoires et aux contributions diverses et éclectiques de générations de Canadiens d’origine chinoise, passées et présentes – avec un œil sur l’avenir ».

L’exposition d’inauguration du musée, « Le train de papier vers la loi d’exclusion des Chinois de 1923 », est organisée par Catherine Clement. Il commémore le 100e anniversaire de la loi sur l’immigration chinoise de 1923, qui documente les temps difficiles et la résilience des premiers migrants chinois dans une « période de bureaucratie excessive et de discrimination, ainsi que l’héritage et les leçons tirées de leurs sacrifices ».

La présidente du conseil d’administration du musée, Grace Wong, a déclaré que les 5,18 millions de dollars leur permettent de continuer à construire un musée provincial d’envergure nationale « dédié à mettre en valeur l’histoire, le patrimoine, les contributions et la résilience de générations de Canadiens d’origine chinoise à travers la Colombie-Britannique et le Canada. Nous sommes impatients de devenir un atout culturel vital qui ajoutera de la vitalité au quartier chinois de Vancouver, stimulera le tourisme et favorisera l’inclusion culturelle.

Cela fait suite à l’annonce par la province de 2,2 millions de dollars le 12 mai pour revitaliser le quartier chinois de Vancouver. Le financement a été fourni à la Vancouver Chinatown Foundation pour la restauration des devantures de magasins et des enseignes au néon historiques, et la mise à niveau de l’éclairage pour les entreprises du quartier chinois, ainsi que la mise à niveau de l’infrastructure du Centre culturel chinois.

La présidente de la Fondation, Carol Lee, a déclaré que Chinatown est plus qu’un simple quartier.

« Il symbolise la résilience, la persévérance et la fierté de la ville.

