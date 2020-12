Le chimpanzé de Michael Jackson, Bubbles, avait de terribles manières de toilette, a déclaré le chanteur de Toto, Steve Lukather.

Et selon le musicien, le singe a été interdit des studios Westlake à West Hollywood – où MJ travaillait en 1982 sur son album Thriller – parce qu’il a lancé ses propres excréments sur les murs et saccagé la zone lorsque le hitmaker de Dirty Diana, Michael, enregistrait Beat It .

Steve a partagé l’histoire bizarre lors d’une interview avec Ultimate Guitar et a détaillé les mauvaises habitudes de l’animal et a réfléchi au regretté Michael – décédé en 2009 – comme une personne « cool ».

Il a dit: «Il a cessé d’apporter [Bubbles] parce qu’il a déchiré la cabine vocale et jeté de la merde contre le mur.







(Image: Sipa / REX / Shutterstock)



«Ce singe vient de déchirer ce putain de stand en lambeaux. Ils l’ont banni du studio. Mais Michael était cool, mec, c’était un pro. Il chanterait son a ** off.

Dans les années 80, Bubbles était sans aucun doute le chimpanzé le plus célèbre de la planète car il était le « meilleur ami » de Michael, le meilleur ami.

Bubbles est né en 1983 dans un laboratoire médical au Texas et vendu à Jackson quand il avait huit mois.

La superstar a souvent été vue câliner le bébé chimpanzé, qu’il a habillé avec des tenues assorties aux siennes et l’a fait dormir en pyjama dans un lit de camp à côté de son lit.







(Image: Getty Images)



Le petit chimpanzé pouvait même faire le Moonwalk et avait l’habitude de rendre les foules folles quand il se couvrait les oreilles chaque fois que les mots «heavy metal» étaient mentionnés.

En 1988, l’année où Jackson a emménagé dans son légendaire ranch de Neverland, Bubbles était parti et était logé avec l’entraîneur de singes hollywoodiens Bob Dunn.







(Image: Collection Ron Galella via Getty Images)



Lorsque Jacko a eu ses enfants, Bubbles était jugé trop dangereux pour être entouré de jeunes enfants et sa vie sous les projecteurs était terminée.

Jackson a même admis à l’intervieweur de télévision Martin Bashir en 2003 que le chimpanzé avait été banni de sa vie parce qu’il était « trop ​​agressif ».

L’ancien chimpanzé célèbre vit maintenant ses jours dans un sanctuaire animalier en Floride.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous au webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.