Le chimiste Morten Meldal reçoit une surprise de ses collègues après avoir remporté le prix Nobel

Des collègues de soutien ne sont rien de moins qu’une aubaine. Ils rendent les heures passées à faire votre travail agréables et vous encouragent à faire de votre mieux. Morten Meldal, qui a remporté le prix Nobel de chimie cette année, semble avoir été béni avec une équipe de soutien. Meldal a appris son prix Nobel avec un geste doux de ses collègues qui se sont alignés pour célébrer l’exploit. Dans une vidéo devenue virale, on peut voir les collègues de Meldal faire la queue dans le couloir pour applaudir le lauréat du prix Noble alors qu’il sortait de sa cabine avec un sourire radieux. Les visages heureux des collègues montrent leur joie face à la réussite de Meldal, beaucoup enregistrant ce moment précieux.

Le clip a été partagé sur la page Instagram de Now This News avec une légende qui disait : « Regardez ce chimiste réaliser ce qu’il a gagné. C’est le moment réconfortant où le chimiste danois Morten Meldal a appris qu’il avait remporté un prix Nobel, sous les applaudissements surprises de ses collègues. Vérifiez le ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont trouvé ce geste réconfortant le moyen idéal pour célébrer la réussite de Meldal. Ils ont été étonnés par les visages sincèrement heureux et fiers de ses collègues. Un utilisateur d’Instagram a écrit: “La personne avec les lunettes est un véritable ami et semble légitimement heureuse pour lui.”

“Si merveilleux! Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont consacré leur vie à enrichir la race humaine grâce à la recherche médicale », lit-on dans un commentaire.

Un troisième utilisateur a écrit : “C’est cool ? !”

Le prix Nobel de chimie 2022 a été décerné mercredi à Morten Meldal, Carolyn R Bertozzi et K Barry Sharpless à l’Académie royale des sciences de Suède à Stockholm. Le trio a été honoré du prix Nobel « pour le développement de la chimie du clic et de la chimie biorthogonale. Meldal et Sharpless ont jeté les bases de la chimie du clic, une forme fonctionnelle de chimie dans laquelle les éléments constitutifs des molécules « cliquent » ensemble rapidement et efficacement.

Il s’agit du deuxième prix Nobel de Sharpless, faisant de lui la 5e personne à réaliser cet exploit dans l’histoire. La liste des doubles lauréats du prix Nobel comprend John Bardeen, Marie Skłodowska Curie, Linus Pauling et Frederick Sanger.

