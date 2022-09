Le chilien Boric secoue son cabinet après la perte de la constitution

Boric, 36 ans, a changé la direction de six ministères dans ce qui a marqué le premier remaniement du cabinet depuis qu’il est devenu le plus jeune président du Chili en mars et a depuis subi une chute vertigineuse de ses cotes d’approbation.

Izkia Siches, l’ancienne ministre de l’Intérieur, était le plus grand nom à quitter le cabinet mais probablement le plus attendu car son mandat avait été marqué par la controverse. Carolina Tohá prend sa place.

Le processus de rédaction de la constitution que les Chiliens ont rejetée dimanche a commencé en 2019, lorsque le pays a explosé dans des manifestations de rue dirigées par des étudiants déclenchées par une hausse des prix des transports publics qui s’est rapidement transformée en demandes plus larges pour une plus grande égalité et plus de protections sociales.