Le chilien Boric secoue son cabinet après la perte de la constitution

SANTIAGO, Chili (AP) – Le président chilien Gabriel Boric a secoué son cabinet mardi dans le but de relancer son gouvernement moins de 48 heures après avoir reçu un coup retentissant lorsque les citoyens ont massivement rejeté une nouvelle constitution progressiste qu’il avait défendue.

Boric, 36 ans, a changé la direction de six ministères dans ce qui a marqué le premier remaniement du cabinet depuis qu’il est devenu le plus jeune président du Chili en mars et a depuis subi une chute vertigineuse de ses cotes d’approbation.

“Je change ce cabinet, en pensant à notre pays”, a déclaré Boric, qualifiant le remaniement de “douloureux mais nécessaire”.

“C’est peut-être, je ne pense pas devoir le cacher, l’un des moments les plus difficiles politiquement que j’ai eu à affronter”, a-t-il ajouté.

Le bouleversement n’est pas une surprise. Boric, qui avait été un grand partisan de l’adoption du projet de constitution, avait prévu que des changements seraient apportés à son administration lors d’un discours télévisé dimanche soir, peu de temps après que les résultats aient montré que les Chiliens avaient voté massivement contre le projet de constitution.

L’opposition avait également déclaré qu’elle s’attendait à des changements dans l’équipe de Boric, certains dirigeants conservateurs refusant de rencontrer le président pour commencer à parler d’un nouveau processus constitutionnel jusqu’à ce qu’il y ait un changement dans son gouvernement.

Alors que la presse attendait que Boric dévoile ses nouveaux ministres, des sirènes se faisaient entendre et l’odeur de gaz lacrymogène était évidente lors d’une manifestation à proximité alors que des centaines d’étudiants défilaient dans les rues de la capitale chilienne, Santiago.

Il y a eu des affrontements isolés entre des manifestants du centre-ville et les forces de l’ordre qui ont tenté de disperser les manifestants lors de ce qui a marqué la première manifestation de rue importante depuis la perte de la constitution lors du plébiscite de dimanche.

Izkia Siches, l’ancienne ministre de l’Intérieur, était le plus grand nom à quitter le cabinet mais probablement le plus attendu car son mandat avait été marqué par la controverse. Carolina Tohá prend sa place.

Un autre allié borique de poids, Giorgio Jackson, a été évincé du poste de secrétaire général de la présidence et assumera le rôle de ministre du Développement social. Ana Lya Uriarte prend sa place.

Boric a également prêté serment aux nouveaux ministres de la santé, de l’énergie et des sciences.

Bien que les sondages aient prédit que les Chiliens voteraient contre le projet de constitution, la marge de victoire de 24 points pour le camp du rejet était une répudiation choquante d’un document qui avait duré trois ans et élaboré par une convention constitutionnelle qui avait été engloutie dans la controverse.

« Nous devons écouter la voix du peuple et marcher à ses côtés », a déclaré Boric.

Le processus de rédaction de la constitution que les Chiliens ont rejetée dimanche a commencé en 2019, lorsque le pays a explosé dans des manifestations de rue dirigées par des étudiants déclenchées par une hausse des prix des transports publics qui s’est rapidement transformée en demandes plus larges pour une plus grande égalité et plus de protections sociales.

L’année suivante, un peu moins de 80 % des Chiliens ont voté en faveur d’une modification de la constitution. Puis en 2021, ils ont élu des délégués à une convention constitutionnelle pour rédiger une nouvelle charte qui remplacerait celle imposée par une dictature militaire dirigée par le général Augusto Pinochet il y a 41 ans.

Boric avait été un grand partisan du document qui aurait consacré une série de nouveaux droits et au moins certains électeurs ont vu le plébiscite sur la proposition constitutionnelle comme un référendum sur son administration.

Malgré le rejet, les dirigeants politiques de tous les bords, ainsi que les Chiliens dans leur ensemble, conviennent largement que la constitution doit changer, mais on ne sait toujours pas comment une nouvelle proposition sera rédigée.

Quel que soit le document proposé par la nouvelle convention, il est également susceptible d’être beaucoup moins ambitieux que la charte proposée en 388 articles. Le projet de charte caractérisait le Chili comme un État plurinational, aurait établi des territoires autochtones autonomes, donné la priorité à l’environnement et à la parité entre les sexes et introduit des droits à l’éducation, aux soins de santé et au logement gratuits, entre autres questions.

Daniel Politi, Associated Press