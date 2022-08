Le Chilien Allende marque pour ses débuts à Mamelodi Sundowns

Johannesburg (AFP) – Le Chilien Marcelo Allende, ancien joueur de trial adolescent du club de Premier League Arsenal, a marqué lors de ses débuts pour Mamelodi Sundowns lors d’une victoire 3-0 en Premiership sud-africaine contre Stellenbosch mercredi.

Allende a rejoint le record de 12 champions de Montevideo City Torque et bien que les détails du salaire n’aient pas été divulgués, il serait le plus gros revenu de la ligue.

Le milieu de terrain de 23 ans est sorti du banc à la 68e minute à Pretoria et a marqué huit minutes plus tard, battant le gardien Sage Stephens de l’intérieur de la surface.

Il a signé un contrat de cinq ans et rejoint deux autres Sud-Américains – l’Uruguayen Gaston Sirino et le Bolivien Erwin Saavedra – à Sundowns.

Sirino a été étiré au milieu de la première mi-temps avec un ischio-jambier déchiré au milieu des craintes qu’il pourrait être absent pendant un certain temps.

“C’était formidable de voir Marcelo marquer à ses débuts et il s’adapte rapidement à notre style de jeu”, a déclaré le co-entraîneur des Sundowns, Rhulani Mokwena.

“Il y avait beaucoup d’énergie et d’agressivité dans notre performance ce soir, même si nous sommes loin d’être là où nous voulons être.”

Stellenbosch, qui a infligé la seule défaite à domicile subie par Sundowns la saison dernière, était derrière après seulement 90 secondes lorsque Neo Maema a puni une défense bâclée.

Le Namibien Peter Shalulile a porté son total de Premiership à quatre buts en cinq matches avec le deuxième juste avant la mi-temps.

Les Sundowns, qui appartiennent au président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, sont deuxièmes alors qu’ils poursuivent un sixième titre consécutif.

Quelques heures après avoir dominé Stellenbosch, jusque-là invaincu, ils ont été dépassés par Orlando Pirates, qui a devancé Marumo Gallants 1-0 grâce à un but de Paseko Mako à la troisième minute.

Les pirates ont 11 points, Sundowns, AmaZulu et Royal AM 10 chacun et TS Galaxy neuf après que la plupart des clubs aient disputé cinq matches.

“Nous avons eu beaucoup de matches en peu de temps et nous avons été les heureux vainqueurs. L’équipe a passé trop de temps à défendre », a admis l’entraîneur espagnol des Pirates, Jose Riveiro.

Galaxy est la seule équipe invaincue et la seule à ne pas encaisser après un match nul 0-0 contre Chippa United à Gqeberha.