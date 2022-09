Le Chili vote une nouvelle constitution historique

Les Chiliens sont en train de décider d’approuver ou non une nouvelle constitution historique qui consacrerait de nouvelles protections pour les peuples autochtones et l’environnement, ainsi que le droit à l’avortement, aux soins de santé universels et aux restrictions sur l’industrie minière du pays.

La constitution actuelle du Chili est un vestige du règne d’Augusto Pinochet, le chef militaire qui a pris le contrôle du pays après avoir renversé le président socialiste démocratiquement élu Salvador Allende en 1973. Cette constitution, rédigée à l’origine en 1981, confirme les politiques de libre marché qui ont soutenu l’économie chilienne. . Mais selon les opposants, cela a provoqué des inégalités ahurissantes. Cette inégalité, symbolisée par une hausse des tarifs du métro dans la capitale Santiago, a déclenché des manifestations généralisées en 2019 ; un an plus tard, près de 80 % de la population a voté pour remplacer la constitution.

Le vote est monumental à bien des égards; c’est un test du gouvernement de gauche du président Gabriel Boric, âgé de 36 ans, ainsi que de l’assemblée constituante, qui a rédigé le nouveau document. C’est aussi un rappel du rôle critique que le plébiscite a joué dans l’histoire politique du Chili. Et cela pourrait transformer la société chilienne d’assez conservatrice en l’une des plus libérales d’Amérique latine si elle devait passer.

La nouvelle constitution du Chili déracinerait les vestiges de sa dictature brutale

L’appel à une nouvelle constitution s’est solidifié lors des manifestations de masse au Chili en 2019, qui ont eu lieu dans tout le pays à partir d’octobre de la même année. Des groupes d’étudiants de gauche exigeant un changement systémique et des Chiliens ordinaires souffrant des graves inégalités économiques du pays se sont rassemblés dans les rues pendant des mois, défiant les couvre-feux du gouvernement et se heurtant parfois à la police.

Bien que le Chili ait été assez stable et économiquement prospère dans la dernière partie du XXe siècle, cette prospérité n’a pas touché tout le monde de la même manière. Le pays obtient un score élevé sur l’indice d’inégalité de l’Organisation de coopération et de développement économiques, et son taux d’emploi est constamment inférieur à celui de la plupart des autres pays développés, tout comme ses dépenses publiques pour l’enseignement primaire et secondaire, selon un rapport économique de 2021 de l’OCDE. .

Le mouvement étudiant du pays a longtemps été une force puissante dans la politique chilienne, commençant sous Pinochet et se poursuivant sous les présidences civiles suivantes pour renverser les tentatives du gouvernement de restreindre leurs droits de manifester, ainsi que le modèle d’éducation public-privé de l’État, que l’ancien président Sebastián Piñera approuvé lors de son premier mandat. Les protestations généralisées en 2011 contre ce modèle, qui, selon les étudiants, renforçaient les inégalités, ont été menées principalement par des étudiants universitaires et diplômés, dont l’actuel président Boric.

Les manifestants de 2011 ont appelé à l’abolition des subventions gouvernementales pour les écoles privées et à davantage de financement pour l’enseignement public ; la nouvelle constitution, si elle est approuvée, garantirait le droit à l’éducation gratuite, ainsi qu’au logement et aux soins de santé.

C’est aussi, en un sens, une répudiation de l’héritage de Pinochet. Sous son régime brutal de 1973 à 1990, aucune opposition politique significative n’était autorisée. Selon la Commission internationale des personnes disparues, pas moins de 3 400 personnes ont été victimes de disparitions forcées, torturées et assassinées par les services de sécurité de l’État, et des dizaines de milliers d’autres ont subi de graves atteintes aux droits humains, selon la Commission nationale chilienne pour la vérité et la réconciliation. Mais Pinochet appréciait les principes du marché libre et s’efforçait d’en faire un élément essentiel de l’économie chilienne.

Selon un rapport du Congrès publié en 1975 sur les actions secrètes des États-Unis au Chili, le gouvernement américain, dans le but de maintenir Allende et sa politique socialiste hors du pouvoir, a cherché à punir l’économie chilienne pour montrer comment l’économie mondiale réagirait si Allende assumer la présidence. C’est dans ce paysage qu’après un coup d’État assisté par les États-Unis, Pinochet a pris le contrôle et, dans les années 1980, a cherché à réformer l’économie, en abaissant les tarifs douaniers, en invitant les investissements étrangers, en capitalisant sur un boom du cuivre et en adhérant à des accords commerciaux avec d’autres nations en les Amériques.

Les réformes économiques de Pinochet et la prospérité relative qu’elles ont apportée ne pouvaient pas compenser les horreurs que son régime a commises contre le peuple chilien. Dans la constitution chilienne de 1980, Pinochet a présenté un plan pour un plébiscite de 1988 ; à cette date, les gens pouvaient voter pour savoir s’ils voulaient le maintenir en fonction pendant encore huit ans. Une campagne nationale concertée et une opposition unifiée ont vaincu Pinochet, ouvrant la voie à l’élection présidentielle de 1990 qui l’a finalement chassé.

Mais de nombreuses idées économiques de Pinochet ont persisté. Après des décennies de croissance, l’économie a stagné dans les années 2010, malgré l’augmentation des dépenses de base. En 2019, les pauvres avaient peu accès à des soins de santé et à une éducation de qualité, dépendant plutôt de ressources publiques sous-financées ; la classe moyenne, obligée de payer pour des services privatisés, y compris l’accès à l’eau et les routes à péage, risquait d’écraser la dette, comme l’écrivait à l’époque Richard Feinberg pour la Brookings Institution.

Piñera, le président milliardaire de droite alors dans son deuxième mandat, a appelé l’armée et imposé l’état d’urgence, affirmant : « Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant, qui est prêt à utiliser la violence sans aucune limite. Bien que les manifestations aient entraîné des pillages et des violences – environ 30 personnes ont finalement été tuées – elles ont également abouti à un accord pour voter sur l’opportunité et la manière d’adopter une nouvelle constitution.

La constitution proposée est un document inhabituel

Le 25 octobre 2020, la grande majorité des Chiliens ont voté pour rédiger une nouvelle constitution – et pour élire les 155 personnes qui la rédigeraient. La constitution de l’ère Pinochet avait été amendée à plusieurs reprises sous des présidents démocrates, et l’ancienne présidente Michelle Bachelet a proposé une nouvelle constitution cinq jours avant la fin de son mandat en 2018. Mais Piñera a abandonné le projet lorsqu’il est entré en fonction – jusqu’à ce qu’il ne puisse plus ignorer le désir de changement des gens et le congrès a proposé le plébiscite en deux parties en 2019.

La nouvelle constitution a été rédigée par un groupe constituant élu par le peuple chilien. L’assemblée avait pour président d’abord une linguiste, puis une épidémiologiste, toutes deux des femmes, et était principalement composée de membres libéraux et indépendants, d’où la forte poussée en faveur de l’égalité, de la parité hommes-femmes, de la protection de l’environnement et des services sociaux. L’assemblée disposait également de 17 sièges réservés aux membres des deux millions d’indigènes du Chili.

Le projet final, soumis le 4 juillet de cette année, accorde des droits sans précédent aux communautés autochtones, accordant la souveraineté sur leurs territoires et installant un système judiciaire autochtone pour juger les cas particuliers à ces nations. La nouvelle constitution impose également la représentation autochtone à tous les niveaux de gouvernement, ainsi que la parité hommes-femmes au sein du gouvernement et dans les entreprises publiques et publiques-privées, rapporte le Washington Post.

La nouvelle constitution est quelque chose d’assez révolutionnaire, en particulier par rapport à son prédécesseur ; il consacre le droit « à l’interruption volontaire de [a] grossesse » dans un pays où l’avortement était illégal jusqu’en 2017.

Il reconnaît les droits des personnes LGBTQ, garantit l’accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’eau et à un logement convenable, et cherche à élargir la portée des progrès scientifiques et technologiques à travers le Chili. La nouvelle constitution reconnaît également les droits de la nature, fournissant un mécanisme juridique pour la protection de l’environnement, même si les gens ne sont pas directement lésés par une dégradation environnementale particulière.

“Dans un pays où il semblait que rien ne pouvait changer”, c’est un monument au changement, comme l’a déclaré la membre de l’Assemblée constitutionnelle Bárbara Sepúlveda au Washington Post. Mais pour certains, le changement peut s’avérer trop important ; parce que l’assemblée était majoritairement de gauche et indépendante, aucune voix ou coalition conservatrice n’a pu contrer ses politiques progressistes. Alberto Lyon, un avocat interrogé par le Post, a voté pour une nouvelle constitution mais a qualifié le projet de “désastre” car “il change tout le système politique”.

Lyon a également accusé le projet de constitution d’être “indigéniste” ; d’autres critiques ont été formulées à l’égard de cet aspect particulier de la nouvelle constitution, certains Chiliens – même des Chiliens autochtones – exprimant leur inquiétude au sujet du système de justice autochtone et de la désignation par la constitution du pays comme «plurinational», reconnaissant les nations autochtones du Chili.

Pour d’autres, la désinformation a joué un rôle dans leur méfiance à l’égard du projet. Selon Axios, certaines affirmations, notamment que les gens ne seraient plus autorisés à posséder une propriété privée en vertu de la nouvelle constitution et que les gens pourraient se faire avorter jusqu’au neuvième mois de grossesse, pourraient avoir écrasé le soutien au nouveau document.

Les sondages ont vu le soutien à la nouvelle constitution tomber à 37%, bien qu’il soit impossible de savoir dans quelle mesure la désinformation et les demi-vérités des médias sociaux – par opposition à la peur du changement des gens – ont contribué aux résultats des sondages. Cependant, les Chiliens sont toujours dans les isoloirs et il s’agit d’un vote obligatoire, ce qui signifie que les chiffres finaux pourraient être très différents.

Indépendamment du résultat de dimanche, Boric a promis en juillet que le Chili obtiendrait éventuellement une nouvelle constitution, car les citoyens l’ont exigée lors du vote de 2020. À l’époque, il avait déclaré dans une interview que le processus repartirait de zéro si les Chiliens rejetaient la proposition actuelle. “Le processus constitutionnel, s’il est rejeté”, a-t-il dit, “doit se poursuivre selon les termes décidés par le peuple chilien”.