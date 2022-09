Le Chili vote sur un projet de constitution avec de grands changements

Commentez cette histoire Commentaire

SANTIAGO, Chili – Les Chiliens votent dimanche lors d’un plébiscite sur l’opportunité d’adopter une nouvelle constitution de grande envergure qui changerait fondamentalement le pays sud-américain. La charte proposée est destinée à remplacer une constitution imposée par une dictature militaire il y a 41 ans. Depuis des mois, les sondages d’opinion montrent un net avantage pour le camp du rejet, mais l’écart se réduit, laissant espérer aux partisans de la charte qu’ils pourront arracher une victoire.

“Nous sommes clairement dans une situation où le résultat sera proche”, a déclaré Marta Lagos, responsable de MORI, un sondeur local. “Le Chilien est un animal politique qui décide à la dernière minute.”

Le résultat aura un impact retentissant sur le président Gabriel Boric, 36 ans, qui a été l’un des principaux partisans de la nouvelle constitution. Les analystes affirment que les électeurs considèrent également probablement le vote comme un référendum sur le plus jeune président du Chili, dont la popularité a chuté depuis son entrée en fonction en mars.

Le vote est obligatoire lors du plébiscite, qui culmine un processus de trois ans qui a commencé lorsque le pays autrefois considéré comme un parangon de stabilité dans la région a explosé lors de manifestations de rue dirigées par des étudiants en 2019. Les troubles ont été déclenchés par une hausse des prix des transports publics. , mais elle s’est rapidement étendue à des revendications plus larges pour une plus grande égalité et davantage de protections sociales.

L’année suivante, un peu moins de 80% des Chiliens ont voté en faveur de la modification de la constitution du pays qui date de la dictature militaire du pays de 1973-1990 dirigée par Augusto Pinochet.

Puis en 2021, ils ont élu des délégués à une convention constitutionnelle. Au milieu de la ferveur anti-establishment de l’époque, les Chiliens ont largement choisi des personnes extérieures à l’establishment politique traditionnel pour rédiger la nouvelle constitution. C’était le premier au monde à être écrit par une convention divisée à parts égales entre délégués masculins et féminins.

Après des mois de travail, les délégués ont produit un document de 178 pages avec 388 articles qui, entre autres, met l’accent sur les questions sociales et la parité entre les sexes, consacre les droits de la population autochtone du pays et place l’environnement et le changement climatique au centre de un pays qui est le premier producteur mondial de cuivre. Il introduit également des droits à l’éducation gratuite, aux soins de santé et au logement.

La nouvelle constitution caractériserait le Chili comme un État plurinational, établirait des territoires autochtones autonomes et reconnaîtrait un système judiciaire parallèle dans ces régions, même si les législateurs décideraient de l’étendue de cette décision.

En revanche, la constitution actuelle est un document favorable au marché qui favorise le secteur privé par rapport à l’État dans des domaines tels que l’éducation, les retraites et les soins de santé. Il ne fait également aucune référence à la population autochtone du pays, qui représente près de 13 % des 19 millions d’habitants du pays.

“C’est une porte pour construire une société plus juste et plus démocratique”, a déclaré Elisa Loncon, une dirigeante autochtone qui a été la première présidente de la convention. “Ce n’est pas comme si le Chili se réveillait avec tous ses problèmes politiques et économiques automatiquement résolus, mais c’est un point de départ.”

Des centaines de milliers de personnes ont envahi une avenue principale de la capitale chilienne jeudi soir lors du rassemblement de clôture de la campagne pro-charte, une participation qui, selon les partisans, montre un niveau d’excitation que les sondages ne reflètent pas.

“Les sondages n’ont pas été en mesure de capturer le nouvel électeur, et surtout, le jeune électeur”, a déclaré Loncon.

Une fois que la convention s’est mise au travail, les Chiliens ont rapidement commencé à se fâcher sur le document proposé, certains s’inquiétant qu’il soit trop à gauche. C’est “une imposition par les radicaux de gauche sur la société dans son ensemble”, a déclaré Paulina Lobos, qui a fait campagne contre le document proposé.

Les partisans disent que c’était au moins en partie dû à un flot de fausses nouvelles qui répandaient des mensonges sur le projet de constitution.

Mais il ne s’agissait pas seulement du contenu du document. Les Chiliens sont également devenus frustrés par les délégués à la convention qui ont souvent fait la une des journaux pour de mauvaises raisons, comme l’un qui a menti au sujet de la leucémie et un autre qui a voté en prenant une douche.

“Une occasion a été manquée de construire un nouveau pacte social au Chili”, a déclaré le sénateur Javier Macaya, chef du parti conservateur de l’Union démocratique indépendante qui fait campagne contre la nouvelle constitution. “Nous défendons l’option de rejeter (le document) afin que nous ayons une nouvelle chance de mieux faire les choses.”

Macaya insiste sur le fait qu’il est important qu’une nouvelle constitution soit approuvée par une large marge “par consensus et compromis”.

Bien que les Chiliens, y compris les dirigeants politiques du pays, conviennent largement que la constitution de l’ère de la dictature doit être rejetée, il reste à voir comment cela sera réalisé si la proposition actuelle est rejetée.