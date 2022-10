Le Chili remplace le Canada lors de l’événement inaugural

La Fédération internationale de hockey a annoncé jeudi que l’équipe nationale féminine du Chili remplacera le Canada lors de la première édition de la Coupe des nations féminines de hockey FIH Espagne 2022, du 10 au 17 décembre.

Suite à la décision du Canada de se retirer de la prochaine Coupe des nations féminines de hockey de la FIH, l’équipe chilienne en plein essor qui a fait des vagues dans le hockey international au cours de la dernière année, a été choisie pour les remplacer. La qualification du Chili pour l’événement est basée sur son classement mondial, car il s’agit de la deuxième équipe la mieux classée en dehors des participants actuels.

L’équipe chilienne est devenue de plus en plus forte en 2022 et a une énorme opportunité de continuer sur sa lancée dans la Coupe des Nations, où une victoire peut mener à une promotion dans la FIH Hockey Pro League.

La première grande performance du Chili de l’année a eu lieu lors de la Coupe panaméricaine féminine 2022, où elle a terminé deuxième contre l’Argentine et a réservé une place à la Coupe du monde féminine de hockey FIH Espagne et Pays-Bas 2022.

L’équipe chilienne était la saveur de la Coupe du monde féminine, avec d’excellentes performances tout au long, mais ce qui a encore plus captivé la foule, c’est la passion et la joie qui se sont manifestées sur et en dehors du terrain. Après tout, qui peut oublier les scènes alors que le Chili disputait son premier match à la Coupe du monde et remportait sa première victoire contre les médaillés d’argent en titre du Pays de Galles.

La semaine dernière, l’équipe féminine chilienne a ajouté une autre plume à son palmarès en battant les médaillées d’argent en titre de la Coupe du monde et actuelles championnes de la Pro League, l’Argentine, lors de la finale des XII Jeux sud-américains d’Asunción 2022, et en remportant la médaille d’or. médaille.

La capitaine du Chili, Camila Caram, a partagé son enthousiasme à l’idée que son équipe participe à la Coupe des Nations et a déclaré : « Nous sommes très heureux en tant qu’équipe de pouvoir participer à ce tournoi. Nous sommes vraiment désolés que le Canada soit absent, mais cela nous donne une formidable opportunité de montrer notre niveau de jeu. Nous espérons être à la hauteur du jeu et de ces formidables rivaux que nous affronterons et qui participeront au tournoi.

Le Chili prendra désormais la place du Canada dans le groupe B aux côtés de l’Inde, du Japon et de l’Afrique du Sud, tandis que le groupe A comprendra l’Espagne, la Corée, l’Italie et l’Irlande.

La FIH Women’s Nations Cup 2022 se déroulera du 10 au 17 décembre.

