Le Chili misera sur la ténacité pour réussir la Coupe du monde de hockey de la FIH : l’entraîneur Jorge Dabanch

Les débutants du Chili miseront sur leur ténacité pour contrer des équipes coriaces comme les Pays-Bas, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande dans leur groupe de la Coupe du monde de hockey masculin, qui doit débuter à Bhubaneswar et Rourkela le 13 janvier.

Emmené par Fernando Renz, le Chili, qui dispute sa première Coupe du monde, est arrivé ici jeudi et disputera son match d’ouverture contre la Nouvelle-Zélande le 14 janvier.

Alors que leur entraîneur-chef Jorge Dabanch se méfie du défi que les meilleures équipes poseront à son équipe dans le groupe C, il est convaincu que la combativité de ses joueurs assurera de bonnes performances.

“Il y a beaucoup d’équipes de haut niveau dans la Coupe du monde et, bien sûr, l’Inde, hôte, en fait également partie. L’Australie, la Belgique et les Pays-Bas seront des équipes difficiles à battre et nous chercherons à enregistrer une victoire contre ces meilleures équipes du tournoi.

«Nous avons un très grand cœur et nous nous battrons pour chaque match. Je crois que tactiquement, notre équipe est vraiment bonne et nous sommes ravis de voir le genre de défis auxquels nous serons confrontés dans le tournoi”, a déclaré Dabanch.

Le skipper chilien Renz a déclaré que les joueurs de l’équipe étaient ensemble depuis quatre ans, ce qui les a aidés à devenir une unité solide.

“Nous avons un bon mélange de jeunes et de seniors dans notre équipe. Notre équipe est vraiment bonne et nous jouons ensemble depuis quatre ans. Nous sommes donc une équipe très difficile à battre et nous ferons de notre mieux ici”, a déclaré Renz.

Après son match d’ouverture, le Chili affrontera la Malaisie à Rourkela le 16 janvier et conclura son engagement de groupe avec le match contre les Pays-Bas, triple champion du monde, le 19 janvier à Bhubaneswar.

Renz a également évoqué les défis auxquels son équipe devrait être confrontée dans le tournoi, en disant: «C’est notre première fois en Coupe du monde. Nous nous sommes qualifiés pour le tournoi de Santiago, au Chili, il y a presque un an et depuis, nous nous y préparons.

“Nous savions que nous allions jouer des matchs énormes ici en Inde. Nous avons un groupe difficile et nous affronterons des équipes comme les Pays-Bas, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande. Chaque match sera très difficile pour nous, mais nous nous sommes préparés pour ce tournoi toute l’année, donc nous savons que nous allons faire de notre mieux dans la compétition.”

Les 16 équipes en compétition sont l’Australie, la Belgique, les Pays-Bas, l’Inde, l’Argentine, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre, la France, la Corée, la Malaisie, l’Espagne, l’Afrique du Sud, le Japon, le Chili et le Pays de Galles.

