Le Chili fête les 50 ans du coup d’État militaire d’Augusto Pinochet

SANTIAGO — Le Chili fête lundi les 50 ans du violent coup d’État d’Augusto Pinochet contre le président socialiste Salvador Allende qui a inauguré deux décennies de régime militaire, fait des milliers de morts et semé le modèle économique du pays axé sur le marché.

Le coup d’État de 1973, au cours duquel des chars parcouraient les rues et des avions Hawker Hunter bombardaient une place présidentielle en feu à La Moneda, s’est répercuté dans le monde entier, marquant le début de l’une des plus brutales d’une série de dictatures de droite favorables aux États-Unis qui ont gouverné une grande partie de l’Amérique du Sud jusque dans les années 1980, entraînant des arrestations massives, des actes de torture et des disparitions.

Mais après un demi-siècle, le Chili est fortement polarisé. Les victimes du régime militaire et leurs familles ont intensifié leur faire pression pour la justice et la responsabilité, mais politiquement, l’extrême droite a gagné du terrain dans un contexte de craintes croissantes concernant criminalité en hausse. Le jeune président progressiste Gabriel Boric est sous le feu des critiques.

« Certaines personnes ne savent rien de ce qui s’est passé et ne s’y intéressent pas, d’autres sont fatiguées que… même après 50 ans, beaucoup de gens ne savent toujours pas ce qui est arrivé à leurs proches disparus », a déclaré Elvira Cádiz, qui a été six ans en 1973.

« Et tant que cela ne changera pas, cela continuera à faire mal et à diviser. »

Elle se souvient que ses voisins faisaient la queue dans les rues et que les troupes inspectaient maison par maison dans le quartier populaire de la Estación Central, à Santiago, la capitale, où elle vit toujours.

Alors que Boric a fait campagne pour un grand événement pour commémorer l’anniversaire du coup d’État, il a dû faire face à des résistances de la part des politiciens et des électeurs rivaux. Une récente enquête Pulso Ciudadano a montré que 60 % des Chiliens n’étaient pas intéressés. Près de quatre personnes sur dix ont déclaré qu’elles accusaient principalement le gouvernement d’Allende lui-même d’être responsable du coup d’État.

Cette division publique reflète des années difficiles dans le rétroviseur du Chili, qui est devenu l’un des pays d’Amérique du Sud les plus stables, les plus prospères sur le plan économique et les plus sûrs.

De violentes manifestations contre les inégalités ont secoué Santiago en 2019, déclenchant un mouvement visant à remanier la constitution de l’ère Pinochet. Mais cette proposition a été rejetée par les électeurs l’année dernière, ce qui a porté un coup dur aux progressistes du pays. Un leader d’extrême droite, José Antonio Kast, fervent partisan de Pinochet, joue désormais un rôle central dans une deuxième tentative de reformulation.

« La polarisation est plus répandue qu’elle ne l’a jamais été depuis le retour à la démocratie », a déclaré Cristián Valdivieso, directeur du cabinet de conseil local Criteria.

Boric, 37 ans, né plus d’une décennie après le coup d’État, dirigera une cérémonie lundi au palais présidentiel, où Allende avait prononcé il y a 50 ans un célèbre discours alors que son gouvernement s’effondrait, avant de se suicider plus tard.

« Il y en a qui nous invitent à tourner la page, à oublier le passé », disait récemment Boric, admirateur d’Allende. « Mais il n’y a pas d’avenir radieux possible sans mémoire et sans vérité. »

Selon diverses commissions chiliennes des droits de l’homme, il y a 40 175 victimes classées comme politiquement exécutées, disparues, emprisonnées et torturées sous le régime militaire. Le régime a également envoyé des milliers de personnes en exil.

Le règne de Pinochet a pris fin en 1990 après que la plupart des Chiliens ont voté pour la démocratie lors d’un référendum. Il a passé des années à lutter contre des accusations en matière de droits humains, mais n’a jamais été reconnu coupable d’un crime et est décédé en 2006. Mais de nombreux officiers militaires et anciens membres de sa police secrète ont été reconnus coupables de torture, d’enlèvement et d’assassinat.

Gaby Rivera, présidente du Groupe des proches des détenus disparus, a vu son père Luis Rivera être emmené en novembre 1975. Au fil des années, sa famille a reçu plusieurs versions de son sort, notamment que son corps avait été jeté à la mer.

« Nous vivons ce rendez-vous avec douleur, mais aussi avec espoir, car aujourd’hui nous voyons qu’il y a un peu de lumière », a-t-elle déclaré à Reuters. « Nous ne savons pas si nous parviendrons à une justice totale, mais ce que nous devons faire, c’est découvrir la vérité et découvrir où ils se trouvent. »

Des centaines d’actes commémoratifs sont prévus lundi et des dirigeants régionaux, dont l’Argentin Alberto Fernández, le Colombien Gustavo Petro et le Mexicain Andrés Manuel López Obrador, sont attendus à Santiago.

Carlos Gonzalez, qui a été arrêté et torturé en 1976, puis exilé, a déclaré qu’il était peiné de voir certaines personnes minimiser l’importance de cette journée.

« On sent vraiment que cette date nous touche, ça donne envie de jeter des pierres à la télé quand on voit apparaître des gens qui nient ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

«C’est bien de parler de ce qui s’est passé. Et, en tant que survivant, je considère qu’il est de notre responsabilité d’en parler car de nombreuses personnes n’ont pas survécu. »