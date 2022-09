Le Chili cherche la voie à suivre après avoir rejeté la nouvelle constitution

SANTIAGO, Chili (AP) – Les Chiliens ont massivement rejeté une nouvelle constitution progressiste pour remplacer sa charte de l’ère de la dictature, portant un coup au jeune président Gabriel Boric qui doit maintenant conclure des accords pour créer un autre document ou modifier l’actuel.

Bien que la charte proposée devait être rejetée lors du plébiscite de dimanche, la victoire de près de 24 points du camp du rejet a été une défaite choquante pour un document qui a duré trois ans et avait été présenté comme un effort démocratique pour remplacer la constitution imposée. par le général Augusto Pinochet il y a 41 ans.

Avec 99,9% des votes comptés, le camp du rejet avait 61,9% de soutien contre 38,1% pour l’approbation au milieu d’une forte participation avec de longues files d’attente dans les États électoraux. Le vote était obligatoire.

Boric, qui avait fait pression pour le nouveau document, a déclaré que les résultats montraient clairement que le peuple chilien “n’était pas satisfait de la proposition constitutionnelle que la convention a présentée au Chili”.

Le président a déclaré qu’il y aurait désormais probablement “des ajustements à notre équipe dirigeante” alors qu’il cherche à trouver une voie à suivre. Malgré la perte, la grande majorité pense que la constitution actuelle doit être modifiée, ils ont simplement estimé que celle proposée n’était pas un remplacement approprié, selon les analystes.

Boric a clairement indiqué que le processus de modification ne se terminerait pas avec le vote de dimanche. Il a déclaré qu’il était nécessaire que les dirigeants “travaillent avec plus de détermination, plus de dialogue, plus de respect” pour parvenir à une nouvelle proposition de charte “qui nous unit en tant que pays”.

Dans la capitale chilienne de Santiago, des klaxons ont retenti en signe de célébration alors que des groupes de personnes se rassemblaient à de nombreuses intersections pour célébrer les résultats.

“Nous sommes heureux parce que, vraiment, nous voulons tous une nouvelle constitution, mais une qui est bien faite et celle-ci n’a pas répondu aux attentes de la majorité”, a déclaré Lorena Cornejo, 34 ans, en agitant un drapeau chilien. “Maintenant, nous devons travailler pour un nouveau qui nous unit, celui-ci ne nous représentait pas et cela était clair lors du vote.”

Même certains qui étaient en faveur du document proposé ont donné une tournure positive à la défaite.

“Même s’il est vrai que j’ai voulu qu’il soit approuvé, c’est une nouvelle opportunité de réformer tout ce avec quoi les gens n’étaient pas d’accord”, a déclaré Alain Olivares, 36 ans. “Nous allons juste devoir attendre plus longtemps pour changer la constitution.”

Carlos Salinas, porte-parole de la Maison des citoyens pour le rejet, a déclaré que la majorité des Chiliens considéraient le rejet comme “une voie d’espoir”.

Malgré les attentes de défaite de la charte proposée, aucun analyste ou sondeur n’avait prédit une marge aussi large pour le camp du rejet, montrant à quel point les Chiliens n’étaient pas prêts à soutenir une charte qui aurait été l’une des plus progressistes au monde et aurait a fondamentalement changé le pays sud-américain.

La constitution a été la première au monde à être rédigée par une convention divisée également entre délégués masculins et féminins, mais les critiques ont déclaré qu’elle était trop longue, manquait de clarté et allait trop loin dans certaines de ses mesures, notamment en caractérisant le Chili comme un État plurinational. , établissant des territoires autochtones autonomes et accordant la priorité à l’environnement et à la parité des sexes.

“La constitution qui a été rédigée penche trop d’un côté et n’a pas la vision de tous les Chiliens”, a déclaré Roberto Briones, 41 ans, après avoir voté à Santiago, la capitale du Chili. “Nous voulons tous une nouvelle constitution, mais elle doit avoir une meilleure structure.”

Mais d’autres avaient ardemment espéré que cela passerait.

Italo Hernández, 50 ans, a déclaré qu’il soutenait les changements en sortant du bureau de vote du stade national de Santiago, la capitale du Chili. “Nous devons laisser derrière nous la constitution de Pinochet qui ne favorisait que les gens avec de l’argent.”

Hernández a déclaré qu’il était “très symbolique et très émouvant” de voter dans un stade qui avait été utilisé comme lieu de détention et de torture pendant la dictature militaire.

Boric, 36 ans, est le plus jeune président du Chili et un ancien leader des manifestations étudiantes. Il avait si étroitement lié sa fortune au nouveau document que les analystes ont déclaré qu’il était probable que certains électeurs considéraient le plébiscite comme un référendum sur son gouvernement à un moment où ses cotes d’approbation ont chuté depuis son entrée en fonction en mars.

Ce qui se passe maintenant équivaut à un gros point d’interrogation. Les dirigeants politiques chiliens de tous bords conviennent que la constitution qui date de la dictature du pays de 1973 à 1990 doit changer. Le processus qui sera choisi pour rédiger une nouvelle proposition doit encore être déterminé et fera probablement l’objet d’âpres négociations entre les dirigeants politiques du pays.

Boric a convoqué les chefs de tous les partis politiques pour une réunion demain afin de déterminer la voie à suivre.

Le vote a marqué le point culminant d’un processus qui a commencé lorsque le pays autrefois considéré comme un parangon de stabilité dans la région a explosé lors de manifestations de rue dirigées par des étudiants en 2019. Les troubles ont été déclenchés par une hausse des prix des transports publics, mais ils se sont rapidement étendus à des revendications plus larges pour une plus grande égalité et davantage de protections sociales.

L’année suivante, un peu moins de 80 % des Chiliens ont voté en faveur d’une modification de la constitution du pays. Puis en 2021, ils ont élu des délégués à une convention constitutionnelle.

La charte proposée en 388 articles, en plus de se concentrer sur les questions sociales et l’environnement, a également introduit des droits à l’éducation gratuite, aux soins de santé et au logement. Il aurait établi des territoires autochtones autonomes et reconnu un système de justice parallèle dans ces domaines, bien que les législateurs décident de la portée de cette décision.

En revanche, la constitution actuelle est un document favorable au marché qui favorise le secteur privé par rapport à l’État dans des domaines tels que l’éducation, les retraites et les soins de santé. Il ne fait également aucune référence à la population autochtone du pays, qui représente près de 13 % de la population.

Daniel Politi, Associated Press