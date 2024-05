Le Chili arrête un pompier pour avoir provoqué un incendie de forêt qui a tué 137 personnes

SANTIAGO, Chili (AP) — Un juge chilien a ordonné samedi la détention d’un pompier volontaire et d’un ancien responsable forestier pour avoir prétendument planifié et provoqué un gigantesque incendie de forêt dans la région de Valparaiso qui a causé 137 morts et laissé 16 000 personnes sans abri en février.

Le tribunal de Valparaiso a jugé que les deux hommes, arrêtés vendredi, pourraient être détenus pendant 180 jours pendant qu’ils faisaient l’objet d’une enquête.

Le procureur général chargé de l’affaire, Osvaldo Ossandón, a déclaré aux journalistes que le principal suspect est Francisco Mondaca, un pompier volontaire de 22 ans de Valparaiso, accusé d’avoir physiquement déclenché l’incendie. Il a déclaré que des fusées éclairantes et des feux d’artifice avaient été trouvés dans le véhicule de Mondaca.

L’autre suspect a été identifié comme étant Franco Pinto, un ancien employé de la Société nationale des forêts. Il est accusé d’avoir planifié le crime.

La procureure régionale de Valparaiso, Claudia Perivancich, a déclaré que les enquêteurs disposaient de preuves selon lesquelles les deux hommes avaient convenu « à l’avance de mener ce type de conduite lorsque les conditions météorologiques étaient adéquates ».

Les procureurs ont déclaré que, selon le témoignage de Mondaca, il y avait un motif économique derrière le complot : fournir davantage de travail dans la lutte contre les incendies. Ils ont déclaré qu’ils n’excluaient pas la possibilité que davantage de personnes soient impliquées.

Le commandant des pompiers de Valparaiso, Vicente Maggiolo, a déclaré : « Nous sommes très consternés par la situation ».

Maggiolo l’a qualifié d’incident isolé et a déclaré qu’il ne devrait pas ternir le travail des pompiers. « Nous sauvons des vies depuis plus de 170 ans », a-t-il déclaré à TVN.

Christian Little, directeur exécutif du département des forêts, a qualifié la détention d’un ancien fonctionnaire de « pénible » pour l’agence.

Les pompiers et l’agence forestière ont annoncé qu’ils resserreraient les procédures d’embauche.

Le méga-incendie a débuté le 2 février dans la réserve naturelle de Lago Peñuelas, dans la région centrale du Chili, et a brûlé pendant plusieurs jours plusieurs communes, détruisant notamment plus de 10 000 maisons. Il s’agit de la pire tragédie qu’ait connue le Chili depuis le séisme de magnitude 8,8 qui a tué plus de 500 personnes le 27 février 2010.