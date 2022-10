Le Chili a surperformé le S&P 500 cette année. Voici comment

Pour la plupart, les actions du monde entier ont été battues cette année. Mais il y a un coin du marché mondial qui va à l’encontre de cette tendance : le Chili.

Les actions chiliennes cette année dépassent celles d’autres pays, y compris les États-Unis

Le fonds indiciel coté iShares MSCI Chile (ECH) est en hausse de plus de 3% depuis le début de l’année, tandis que l’indice de référence américain S&P 500 est en baisse de plus de 20% – se négociant officiellement dans un marché baissier.

Le S&P IPSA, un indice qui suit les actions les plus importantes et les plus liquides cotées à la Bourse de Santiago, a augmenté de 8,2 % en 2022.

Les actions au Chili surperforment également les marchés émergents plus larges. L’ETF iShares MSCI Emerging Market (EEM) est en baisse de plus de 28% pour l’année.

Plusieurs catalyseurs contribuent à la surperformance du pays sud-américain, l’un des plus récents étant le rejet le mois dernier d’un projet de nouvelle constitution qui aurait représenté un pivot plus profond vers la gauche sous le président Gabriel Boric, loin du modèle de marché libre qui a défini Chili depuis des décennies.

“Comme il est devenu plus clair depuis le début de cette année que la population ne soutiendra pas le projet de constitution, les marchés se sont très bien comportés”, a déclaré Arthur Budaghyan, stratège des marchés émergents de BCA Research. “Et nous pensons que c’est la principale raison de ce rassemblement.”

La flambée des matières premières

Il y a une autre raison pour laquelle les actions chiliennes ont surperformé : la hausse des prix des matières premières.

Un coup d’œil à l’intérieur de l’ECH montre qu’une allocation surpondérée aux matières premières a aidé l’ETF cette année, alors même que la hausse des taux d’intérêt a nui aux marchés émergents dans tous les domaines. En octobre, les actions de matériaux représentaient environ 30 % de l’ETF ECH, qui compte 25 titres.

La tenue supérieure est Sociedad Quimica Y Minera De Chile . C’est un important producteur de lithium qui compte pour 24,2 % de l’ETF qui a profité de la flambée des prix cette année. Selon Benchmark Minerals, les prix du lithium ont augmenté de 123 % en 2022. Par conséquent, Sociedad a bondi de 71 %.

“Le marché chilien est très lié aux résultats des matières premières”, a déclaré Andrew Daniels, directeur associé des stratégies actions chez Morningstar. “Généralement, vous verrez que le marché se porte bien lorsque les matières premières se portent bien, et ils verront que le marché ne se porte pas bien lorsque les matières premières vacillent.”

L’envolée des prix des matières premières a également profité à d’autres pays d’Amérique latine, comme le Brésil.

Se faire connaître au Chili

Obtenir une exposition directe aux actions chiliennes est difficile pour la plupart des investisseurs américains, car le pays – comme d’autres marchés émergents – est confronté à une plus grande volatilité et à des problèmes de liquidité plus profonds. Budaghyan de BCA a déclaré que la majeure partie du rallye se limitait aux actions à grande capitalisation, probablement tirées par des achats auprès d’investisseurs étrangers.

“Ce n’est pas développé au même degré”, a déclaré Daniels. “Il n’y a pas autant d’entreprises publiques en bourse.”

Outre l’ETF iShares MSCI Chile, qui aide les investisseurs à s’exposer à l’ensemble du marché adressable, le Chili ne représente qu’une petite partie des autres fonds. Le pays ne représente que 0,2 % de l’indice des marchés mondiaux Morningstar, par exemple, et seulement 0,6 % environ de son indice des marchés émergents.

Même le fonds T. Rowe Price Latin America, qui est noté quatre étoiles sur Morningstar, n’a qu’une allocation de 2,3 % au Chili dans l’ensemble du portefeuille.

Daniels a conseillé aux investisseurs de rester diversifiés et a mis en garde contre l’allocation directe dans le pays. “Concentrez-vous sur l’exposition à des mandats plus larges, tels que l’option des marchés émergents, dans laquelle vous pouvez faire confiance au gestionnaire pour naviguer sur ces marchés en conséquence sur un cycle de marché complet”, a-t-il déclaré.

“Le marché de rêve des stock pickers”

Néanmoins, les investisseurs pourraient bénéficier d’une plus grande exposition aux actions chiliennes.

“Nous pensons que c’est comme le marché de rêve d’un sélectionneur de titres”, a déclaré Richard Cook, gestionnaire de portefeuille chez Cook & Bynum Capital Management, le qualifiant de “endroit fantastique pour un bon sélectionneur de titres fondamentaux pour chercher s’il pouvait y accéder”.

Cook a déclaré qu’il était optimiste quant à l’investissement dans le pays, où il a commencé à faire des voyages de recherche en 2009. En tant qu’investisseur axé sur la valeur, il s’intéresse particulièrement aux actions à petite capitalisation, au lieu des sociétés de matières premières auxquelles les ETF chiliens sont fortement exposés. afin d’identifier des opportunités différenciées. Cook a déclaré que son entreprise gère environ 250 millions de dollars d’actifs.

Bien sûr, Cook a déclaré qu’investir au Chili n’est pas pour tout le monde. Quiconque souhaite investir sur le marché devra envisager un horizon à long terme si des problèmes de liquidité ou des perturbations macroéconomiques ou politiques nuisent aux investissements à court terme.

Ils doivent également rechercher en profondeur les opportunités sur le terrain. Cook a déclaré que son fonds détenait actuellement huit participations, avec une seule position au Chili – un portefeuille très concentré qui pourrait signifier plus de volatilité pour les investisseurs.

“Je pense que si vous voulez l’exprimer, cela devrait probablement être d’une manière relativement plus concentrée”, a-t-il déclaré. “Parce que sinon, vous ne faites qu’une sorte d’indexation. Je ne pense pas que vous devriez payer des gestionnaires actifs pour indexer pour vous.”

Et après?

Pour les macro-investisseurs, le Chili est l’un des pays intéressants de l’univers des marchés émergents à déployer, selon Budaghyan de BCA Research.

Cependant, les investisseurs doivent se méfier des défis possibles à l’horizon alors que les marchés mondiaux font face aux retombées de la hausse de l’inflation et aux campagnes de hausse des taux entreprises par les banques centrales du monde entier. BCA prévoit que les bénéfices des entreprises au Chili commenceront à se contracter.

“Au niveau national, nous avons des perspectives de bénéfices très négatives, et je pense que cela aura de l’importance au cours des prochains mois jusqu’à la fin de cette année, donc le marché baissera très probablement jusqu’à la fin de cette année”, a déclaré Budaghyan. “Mais d’ici l’année prochaine, le marché escomptera déjà une grande partie de la récession des bénéfices, la banque centrale deviendra accommodante, les taux d’intérêt baisseront l’année prochaine, et c’est positif pour le marché.

“Les actions chiliennes sont raisonnablement bon marché. Donc, si elles s’affaiblissent au cours des prochains mois, elles offriront une bonne valeur pour l’année prochaine”, a-t-il ajouté.