Le Children’s Community Theatre accepte les inscriptions aux camps d’été – Shaw Local

DeKALB – Le Children’s Community Theatre de DeKalb accepte les inscriptions pour son camp avancé: camps d’été Pippin et Royal Theatre qui se tiendront en juillet.

Les camps auront lieu du 10 au 21 juillet au théâtre égyptien, 135 N. Second St., DeKalb, selon un communiqué de presse.

Le camp avancé : Pippin est ouvert aux élèves entrant dans la huitième année jusqu’aux diplômés du secondaire. Les participants interpréteront la comédie musicale « Pippin ». Les représentations de « Pippin » sont à 15h et 19h30 le 22 juillet et à 14h le 23 juillet.

Le Royal Theatre Camp tiendra deux représentations à 19 h et à 11 h le 22 juillet. Le camp est ouvert aux élèves entrant de la première à la septième année.

Les billets pour les représentations sont disponibles à l’achat. Pour acheter des billets, rendez-vous egyptiantheatre.org ou le théâtre égyptien.

Les camps coûtent 200 $ par campeur. Il y a une cotisation familiale de 15 $. Pour vous inscrire, rendez-vous sur http://childrens-community-theatre.ticketleap.com/2023-advanced-camp—pippin/ ou childrens-community-theatre.ticketleap.com/2023—ccts-royal-theatre-camp.

Le Children’s Community Theatre est une organisation à but non lucratif de l’Illinois dédiée à l’appréciation et au développement des arts de la scène.

Pour plus d’informations, envoyez un courriel à [email protected] ou visitez la page Facebook du théâtre.