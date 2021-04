Une publicité d’adoption BRUTALEMENT honnête pour un chihuahua « démoniaque » de 2 ans est devenue virale sur les réseaux sociaux après que son parent adoptif ait hilarante comparé le chiot à un « enfant victorien hanté ».

Tyfanee Fortuna, qui encourage le chien de 13 livres nommé Prancer dans le New Jersey, s’est rendue sur Facebook la semaine dernière pour exprimer sa frustration face à ses efforts de plusieurs mois pour rendre le chien «acceptable» aux adoptants potentiels.

Prancer, âgé de deux ans, a été comparé à l’incarnation canine d’une poupée Chuckie et d’un « enfant victorien hanté » Crédit: Facebook Tyfanee Fortuna

Le message de Tyfanee Fortuna à son sujet a depuis été partagé plus de 39000 fois et aimé par plus de 22000 personnes Crédit: Facebook Tyfanee Fortuna

Mais comme Fortuna l’a plaisanté dans son long post, « Le problème est qu’il ne l’est tout simplement pas. »

« Il n’y a pas un très grand marché pour les névrosés, la haine des hommes, la haine des animaux, les enfants haïssant les chiens qui ressemblent à des gremlins », a-t-elle écrit.

« Mais je dois croire qu’il y a quelqu’un là-bas pour Prancer, parce que je suis fatigué et ma famille aussi. »

Décrivant chaque jour d’éveil avec Prancer comme un « paysage d’enfer démoniaque de Chihuahua », Fortuna décrit le chien comme étant « 50% de haine et 50% de tremblement ».

«Si vous êtes déjà intriguée et horrifiée par le son de cet animal, attendez… il y a plus», a-t-elle écrit.

« Prancer est venu me voir obèse, vêtu d’un pull en cachemire, avec un œuf au bacon et du fromage dans sa caisse avec lui. J’aurais dû savoir à ce moment-là que ce chien serait un problème. »

Selon Fortuna, l’ancien propriétaire de Prancer était une femme âgée qui «le traitait comme un humain» et ne le socialisait jamais avec d’autres chiens ou personnes.

Quand il est arrivé chez elle pour la première fois, Fortuna a déclaré que Prancer était « trop ​​terrifiée pour avoir une personnalité ».

«Aussi horrible que cela puisse paraître, je l’aimais un peu mieux comme ça. Il était calme, et juste allongé sur le canapé. Cela ne dérangeait personne», écrit-elle.

« J’étais excité de le voir sortir de sa coquille et devenir un vrai chien. Je suis convaincu à ce stade qu’il n’est pas un vrai chien, mais plutôt un vaisseau pour un enfant victorien traumatisé qui hante maintenant notre maison. »

Le manque apparemment d’appétence de Prancer est le fait qu’il n’a jamais été avec des enfants et n’aime que les femmes.

« Il déteste les hommes plus que les femmes, ce qui en dit long », a déclaré Fortuna. « Si vous avez un mari, ne vous embêtez pas à postuler, à moins que vous ne le détestiez. Prancer a vécu avec un homme pendant 6 mois et ne l’a toujours pas accepté. »

De plus, la mère d’accueil frustrée a déclaré que Prancer ne prend pas non plus bien les autres animaux de compagnie.

« Il se lie à une / des femmes et prend son travail de protection au sérieux. Il offre une meilleure protection que la sécurité de la capitale », a ajouté Fortuna.

« Cela s’étend aussi aux autres animaux. Vous avez d’autres chiens? Des chats? Ne postulez pas à moins qu’ils n’aiment être secoués comme une poupée de chiffon par une machine à rage de 13 lb. »

Les enfants aussi sont un non dur pour Prancer Fortuna, car le chien « veut apparemment être votre seul enfant ».

Mais malgré tous ses défauts apparents, Fortuna a déclaré que Prancer possède un certain nombre de bons traits, y compris être « loyal au-delà de toute croyance ».

« Bien que pour vous dire un secret, son complexe n’est en réalité qu’une façade pour sa peur, » ajouta Fortuna en guise de déni.

«Si quelqu’un essayait de vous tuer, je peux vous garantir qu’il s’enfuirait en hurlant. Mais en ce qui concerne la camaraderie, vous ne serez plus jamais seul.

De même, Prancer aime les promenades en voiture, est formé à la maison et répond à un certain nombre de commandes de base.

« Il est calme et non destructeur lorsqu’il est laissé seul à la maison, et même si nous l’appelons le visage de Bologne, il est plutôt mignon à regarder », a ajouté Fortuna.

Alors que Fortuna a reconnu de façon amusante qu’il est difficile de trouver quelqu’un « qui veut une poupée chucky dans le corps d’un chien », elle encourage quiconque à postuler pour l’adopter s’ils ont toujours voulu leur propre « enfant victorien hanté dans le corps d’un petit chien qui déteste des hommes et des enfants. »

« Oh, aussi il n’a que 2 ans et vivra probablement jusqu’à 21 ans par pure rancune, alors tenez-en compte si vous êtes intéressé », a ajouté Fortuna.

Le message a depuis été partagé plus de 39 000 fois et apprécié par plus de 22 000 personnes.

On ne sait pas si la nouvelle renommée de Prancer l’a encore attrapé chez lui pour toujours, mais Fortuna a insisté dans un article de samedi sur le fait que toute l’attention n’était pas allée à sa tête.

«Prancer n’a pas la notion de célébrité», écrit-elle dans un post accompagné d’une galerie d’images.

« Il comprend le poulet rôti cependant », avec une image le montrant se précipitant vers un contenant de viande.