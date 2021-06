Le chiffrement téléphonique ANOM du FBI enregistre 800 arrestations dans le cadre d’une attaque contre le crime organisé

WASHINGTON – Des centaines de personnes font face à des accusations après une attaque élaborée de plusieurs années au cours de laquelle le FBI a secrètement exécuté un programme de cryptage téléphonique que les responsables disent que les criminels ont involontairement utilisé pour faciliter les transactions de drogue dans le monde entier.

ANOM, la société d’appareils cryptés du FBI, a été utilisée par plus de 300 organisations criminelles aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe qui ont sans le savoir communiqué sur les expéditions de stupéfiants et échangé des images incriminantes, y compris celles montrant de la cocaïne cachée dans des expéditions de nourriture, selon au ministère de la Justice.

Huit cents personnes ont été arrêtées dans le monde. Plusieurs tonnes de marijuana, de cocaïne et de méthamphétamine ont été saisies, ainsi que différentes devises totalisant 48 millions de dollars, ont indiqué des responsables.

« Il s’agissait d’une opération sans précédent en termes d’ampleur, de stratégie innovante et de réalisations technologiques et d’enquête », a déclaré mardi Randy Grossman, avocat américain par intérim pour le district sud de la Californie, lorsque des responsables ont annoncé le descellement des actes d’accusation fédéraux à San Diego. « Les appareils cryptés renforcés fournissent généralement un bouclier impénétrable contre la surveillance et la détection des forces de l’ordre. L’ironie suprême ici est que les appareils mêmes que ces criminels utilisaient pour se cacher des forces de l’ordre étaient en fait des phares de l’application de la loi. »

Dix-sept ressortissants étrangers font face à des accusations de complot de racket pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

L’enquête, baptisée Opération Trojan Shield, a commencé après que le FBI a démantelé une entreprise canadienne de dispositifs de chiffrement en 2018 et forcé les criminels à trouver d’autres moyens de communiquer. Le FBI et la police australienne ont créé l’ANOM, qui, selon les responsables, était similaire à la fonction de copie carbone invisible des e-mails. Chaque message texte, photo et audio envoyé via la plate-forme – plus de 27 millions au total – a été collecté et stocké sur un serveur et examiné par le FBI.

Les responsables ont déclaré que la demande d’ANOM avait augmenté en 2020 et 2021 à la suite du démantèlement d’autres sociétés de cryptage utilisées par des criminels.

Le sujet du cryptage a été une question controversée pour les responsables de l’application des lois, les entreprises technologiques et les défenseurs de la vie privée.

Par exemple, le ministère de la Justice et Apple s’étaient battus pour savoir si le géant de la technologie devait aider les enquêteurs en déverrouillant les iPhones utilisés par des suspects dans des fusillades très médiatisées. L’année dernière, Apple a refusé de créer une porte dérobée qui permettrait aux enquêteurs de contourner les fonctions de cryptage des téléphones appartenant au tireur qui a tué trois personnes dans une base de la Marine à Pensacola, en Floride.