Le chiffrement de bout en bout de Google Messages n’est plus en version bêta

Suivant le déploiement mondial de RCS sur l’application de SMS par défaut d’Android Google Messages, le chiffrement de bout en bout a commencé les tests bêta. Cela signifie que seuls les destinataires d’un Chat sont ceux qui peuvent voir le contenu du message. Toute interception des transmissions des messages serait brouillée et indéchiffrable sans les clés de déchiffrement.

Comme 9to5Google rapports, le chiffrement de bout en bout pour Google Messages n’est plus en version bêta. La chaîne YouTube d’Android publie une vidéo expliquant le cryptage, et la page d’assistance ne mentionne plus que vous devez rejoindre la chaîne bêta pour E2EE sur les messages Android.

Les messages cryptés de bout en bout afficheront un cadenas directement sur le bouton Envoyer. Les deux destinataires doivent avoir activé les fonctionnalités de chat, ainsi qu’une connexion de données ou Wi-Fi active. Si l’une des parties est hors ligne, le message sera conservé jusqu’à ce que la connexion soit rétablie. Les utilisateurs peuvent choisir d’envoyer le message par SMS/MMS, mais le message ne sera pas E2EE. Les messages de discussion de groupe ne seront pas non plus cryptés.

