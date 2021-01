IBM Corp a manqué jeudi les estimations de Wall Street pour le chiffre d’affaires trimestriel, pénalisé par une rare baisse des ventes de son unité logicielle, les clients évitant les accords à plus long terme en raison de l’incertitude économique induite par la pandémie.

L’entreprise, âgée de 109 ans, se prépare à se scinder en deux entreprises publiques et l’entreprise éponyme se concentrera sur le cloud dit hybride, où les entreprises utilisent une combinaison de leurs propres centres de données et de ressources louées pour gérer et traiter les données.

Les revenus de son activité de cloud computing ont augmenté de 10% pour atteindre un record de 7,5 milliards de dollars au quatrième trimestre, IBM se disant confiant de retrouver une croissance des ventes en 2021 et de s’attendre à une croissance des revenus à un chiffre après la séparation.

Cela n’a toutefois pas suffi à convaincre les investisseurs, car les actions de la société ont chuté de 6,7% à 122,98 $ en négociation prolongée après le quatrième trimestre consécutif de baisse des ventes d’IBM.

«Notre performance reflète le fait que nos clients continuent de faire face aux effets de la pandémie et à l’incertitude plus large de l’environnement macro», a déclaré le PDG Arvind Krishna, qui a pris les commandes en avril dernier.

«Cela met une pression supplémentaire sur les transactions logicielles plus importantes ce trimestre et des retards dans certains projets de services.»

Les ventes du cloud et cognitif, qui hébergent les offres logicielles d’IBM et sa plus grande unité, ont diminué de 4,5% à 6,8 milliards de dollars après deux ans de croissance.

Pourtant, le directeur financier James Kavanaugh a déclaré à Reuters que le passage accéléré du cloud par les entreprises, un rebond des ventes dans l’unité mondiale des services aux entreprises et un dollar plus faible donnent à l’entreprise la confiance de renouer avec la croissance des revenus cette année.

Le chiffre d’affaires total a chuté de 6,5% à 20,37 milliards de dollars, sans l’estimation moyenne des analystes de 20,67 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Hors éléments, IBM a gagné 2,07 $ par action, au-dessus des estimations de 1,79 $.