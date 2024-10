Le chiffre d’affaires de Trump à la Maison Blanche a battu des records. Maintenant, il cherche des béni-oui-oui.

Ceci est un extrait adapté du 20 octobre épisode de « Velshi ».

Donald Trump a répété à plusieurs reprises qu’il n’engageait que les « meilleures personnes ». Cette affirmation a commencé comme une ligne de conduite électorale lors de sa première campagne présidentielle.

En juin 2015, bien avant de prendre la tête du Parti républicain, Trump a déclaré à une foule en Caroline du Sud : «Je connais les meilleures personnes. Je connais les meilleurs managers. Je connais les meilleurs négociateurs. Je connais des gens qui nous rendront si forts. Je connais des gars qui sont si bons.

C’est une ligne qui est restée. Cela correspondait à l’attrait extérieur qui l’a mené à sa victoire en 2016. Les poursuites intentées par le gouvernement étaient soit corrompues, soit stupides, et il les remplacerait par les meilleurs.

Mais dès son entrée à la Maison Blanche, un scénario différent a émergé : l’idée était que le cabinet de Trump ressemblerait aux salles de réunion de son ancienne émission de téléréalité. « L’apprenti. » Mais ce avec quoi nous nous sommes retrouvés était plus proche d’un épisode de « Survivor ».

La Maison Blanche de Trump a vu un turnover plus élevé du personnel – Secrétaires de cabinet et conseillers de haut rang – que tous les présidents depuis au moins Ronald Reagan, selon l’Institut Brookingsion données cela remonte à 1980. Plus de responsables du cabinet ont quitté leurs postes sous Trump que sous les présidents Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama et Joe Biden combiné.

Et Trump n’est pas du genre à une rupture à l’amiable. Jeff Sessions était le fipremiers États-Unis ssénateur à soutenir Trump en 2016. En 2017, Sessions, qui était le premier procureur général de Trump, s’est récusé du Justice Enquête du ministère sur l’ingérence russe aux élections de 2016. Trump semblait penser que le procureur général était son avocat personnel, et non celui du pays, et ne lui a jamais pardonné. Après un an à tweeter son mécontentement à l’égard de Sessions, Trump l’a finalement renvoyé.

Lorsque Trump a nommé Rex Tillerson comme secrétaire d’État, il a dit dans un communiqué que l’ancien président d’ExxonMobil était « parmi les chefs d’entreprise et les négociateurs d’accords internationaux les plus accomplis au monde ». C’était en décembre 2016. Deux ans plus tard, après avoir licencié Tillerson via Twitter, Atout dit Tillerson, « n’avait pas la capacité mentale nécessaire. Il était stupide comme un roc et je ne pouvais pas me débarrasser de lui assez vite. Il était paresseux comme l’enfer.

Nous savons que Trump saisira chaque occasion pour dénigrer quelqu’un qu’il « tiré comme un chien » mais ce n’est pas une rue à sens unique. Certains des critiques les plus virulents de Trump à l’heure actuelle sont les mêmes qui l’ont vu diriger le pays de près.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, et l’ancien secrétaire à la Défense, Mark Esper, également licenciés par tweet en 2019 et 2020 respectivement — ont tous deux qualifié Trump d’inapte à servir.

Et bien sûr, le vice-président de Trump, Mike Pence, qui a refusé d’exécuter son ordre d’annuler les élections de 2020 et dont la vie a été menacée le 6 janvier, déclare désormais : il ne peut pas, en toute bonne conscience, soutenir son ancien colistier en 2024.

Il y avait aussi les escrocs. Le choix de Trump de diriger le ministère de la Santé et des Services sociaux, Tom Price, a duré moins d’un an après avoir dépensé près de 400 000 $ de l’argent du gouvernement. sur des vols charters. Son secrétaire de l’Intérieur, Ryan Zinke, a démissionné en 2018 après que des enquêtes fédérales ont été lancées sur les habitudes de voyage et les conflits d’intérêts du secrétaire. Le chef de l’Agence de protection de l’environnement de Trump, Scott Pruitt, a démissionné lorsqu’il a fait l’objet de 13 enquêtes éthiques différentes – mais pas avant d’avoir demandé une aide, essayez de lui acheter un matelas d’occasion de l’hôtel Trump International.

À un moment donné, Trump en a eu assez du long processus de nomination des nouveaux membres du Cabinet. Afin d’éviter l’approbation du Sénat après chaque tweet, Trump a commencé à nommer des « secrétaires par intérim » dans tout le gouvernement, qui n’exigeait aucune confirmation du Sénat et portait déjà avec lui une aura de remplaçabilité.

Dans un Entretien de février 2019 avec CBS News, Trump a défendu ce système en disant à Margaret Brennan qu’il aime « jouer [roles] parce que je peux bouger si vite. Cela me donne plus de flexibilité.

Il convient de noter que Projet 2025, Le manuel conservateur de la prochaine administration Trump encourage à faire de cette tactique une politique explicite.

La dépendance de Trump à l’égard des secrétaires « par intérim » s’est encore davantage effondrée après que Biden a été déclaré vainqueur des élections de 2020. Alors que Trump cherchait des moyens de nier sa perte, il cherchait désespérément des hommes béni-oui-oui à tous les niveaux du gouvernement.

Selon le Washington Post rapportant qu’au cours de ces derniers jours, Trump s’est tourné vers un irréductible nommé John McEntee pour purger les employés déloyaux. McEntee avait alors 30 ans et avait déjà échoué à une habilitation de sécurité à la Maison Blanche en 2018.

McEntee, qui n’avait aucune expérience politique, a été autorisé à faire le ménage. Il aurait remis des feuillets roses aux responsables, licenciant certains et exigeant que d’autres refusent de communiquer avec l’équipe de transition présidentielle de Biden.

McEntee a dirigé le bureau du personnel présidentiel selon les souhaits de Trump et conformément à toutes les suggestions du projet 2025 : purger les déloyaux, rappeler à tous ceux pour qui ils travaillent et récompenser l’obéissance. Il est maintenant un conseiller principal pour le Projet 2025, en charge de la base de données du personnel présidentiel afin de pré-sélectionner les membres potentiels du personnel de la prochaine administration.

Alors, quand Trump vous dit – et vous montre – comment il va diriger le gouvernement et qui il va embaucher, croyez-le du premier coup.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com