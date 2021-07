Le chiffre d’affaires de Microsoft en hausse de 20% en glissement annuel dépasse les attentes des analystes

Microsoft a publié ses résultats pour le dernier trimestre se terminant le 30 juin, le quatrième trimestre de son exercice. Le chiffre d’affaires global s’est élevé à 46,15 milliards de dollars, supérieur aux 44,24 milliards de dollars initialement prévus estimés par les analystes. Ceci, selon Réfinitif. Le chiffre d’affaires a augmenté de 21% en glissement annuel.

14,69 milliards de dollars de revenus ont été générés par le segment « Productivité et processus commerciaux » de Microsoft, tandis que le segment « Plus d’informatique personnelle » a engrangé 14,09 milliards de dollars. Ce segment comprend les revenus de Windows, du matériel, des jeux et des annonces de recherche. Pendant ce temps, le chiffre d’affaires des ventes de licences Windows aux OEM (préchargées sur les ordinateurs) est en baisse de 3% en glissement annuel.

Les nouveaux Surface Laptop 4 et Surface Pro 7 Plus de Microsoft se reflètent dans les résultats de ce trimestre, mais les revenus de la société en matière de matériel Surface ont chuté de 20 % en raison de la pénurie de puces. Il est à noter que les ventes de matériel Surface ont été particulièrement fortes au cours du même trimestre de l’année dernière à cause de la pandémie.

En passant à Microsoft Office, le chiffre d’affaires du produit grand public a augmenté de 19 % tandis que celui de Business Suite a augmenté de 20 %. Microsoft a enregistré 51,9 millions d’abonnés Microsoft 365 pour le trimestre, en hausse de 22%. En outre, les revenus du cloud ont augmenté de 34 %, Azure a augmenté de 51 % et les revenus des services cloud de Microsoft ont augmenté de 53 %.

Microsoft espère augmenter les revenus OEM de Windows avec la sortie de Windows 11 attendue plus tard cette année. De plus, la pénurie de puces signifie que moins de PC sont expédiés dans l’ensemble. Les revenus OEM du matériel et de Windows devraient se stabiliser une fois que les contraintes des puces feront de même. Cela pourrait arriver plus tard en 2022.

