Le chiffre d’affaires bondit de 17% au premier semestre 2022

Les jouets Lego Star Wars sont exposés dans un magasin Toys “R” Us Inc. à Paramus, New Jersey, États-Unis, le mardi 26 novembre 2019.

Les ventes de Lego s’appuient sur la croissance de l’ère pandémique, stimulées par les ensembles populaires de Lego Star Wars et Lego Harry Potter.

Mercredi, le fabricant de jouets danois privé a déclaré que ses revenus au cours des six premiers mois de l’année avaient bondi de 17 %, atteignant 27 milliards de dollars de couronnes danoises, soit environ 3,5 milliards de dollars.

Lego faisait partie des entreprises de jouets qui ont enregistré des gains massifs pendant la pandémie, alors que les consommateurs de tous âges se tournaient vers ses ensembles de construction pour se divertir.

Le PDG Niels Christiansen a vanté la sélection diversifiée de jouets de l’entreprise et leur attrait à travers les générations pour l’augmentation continue des ventes.

“C’est le plus large que nous ayons jamais eu”, a déclaré Christiansen à propos du portefeuille actuel de Lego. “C’est le préscolaire, c’est les enfants, c’est les filles et les garçons, c’est les adolescents, c’est les adultes – c’est en fait à tous les niveaux que le portefeuille est super solide.”

En plus des modèles Star Wars et Harry Potter les plus vendus, Lego a enregistré de solides performances dans ses propres Lego Technic et Lego City.

“Je pense que nous nous assurons de puiser dans différents points de passion”, a déclaré Christiansen. “Vous pouvez acheter une voiture de Formule 1 ou une Ferrari, ou vous pouvez avoir un ensemble Duplo qui tient dans votre baignoire.”

Les solides résultats de Lego surviennent malgré une série de vents contraires mondiaux, notamment la guerre en Ukraine, les fermetures de magasins et d’usines en Chine en raison de la pandémie de Covid-19 et la hausse de l’inflation associée aux coûts des matières premières, de l’énergie et du fret.

Christiansen a déclaré que de fortes ventes ont permis à la société de sortir de ces difficultés financières. Le bénéfice net entre janvier et le 30 juin a atteint 6,2 milliards de couronnes danoises, soit environ 802 millions de dollars, essentiellement en ligne avec les niveaux de l’année précédente. Au cours de la même période l’année dernière, Lego a généré un bénéfice net de 6,3 milliards de couronnes danoises, soit environ 812 millions de dollars.

L’entreprise a également récolté les fruits de l’ouverture de magasins sur de nouveaux marchés, notamment en Chine. Au cours du premier semestre, la société a ouvert 66 magasins dans le monde, dont 46 dans cette région.

“Nous réalisons également des investissements assez importants dans notre usine en Chine”, a déclaré Christiansen. “En ce moment, nous augmentons la capacité de moulage, d’emballage et d’entreposage là-bas pour soutenir également la croissance à venir.”