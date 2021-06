Le chien sauvé se transforme après avoir rasé 2 kg de fourrure emmêlée. La vidéo devient virale

Une histoire réconfortante a été partagée sur TikTok mettant en vedette la transformation d’un chien de sauvetage après que plus de 6 livres (2,7 kg) de fourrure emmêlée ont été rasés de son corps. La vidéo a été mise en ligne par @Kcpetproject montrant un Shih Tzu errant avec son corps recouvert de fourrure emmêlée rasé par deux vétérinaires. Le chien de 11 ans, nommé Simon par le personnel médical, a été amené à la clinique KP Pet Project au Kansas, aux États-Unis. Il était incapable de marcher correctement à cause de la épaisse fourrure brun foncé emmêlée qui recouvrait son corps et son visage.

Lorsqu’il a été amené, il pesait 20 livres (9 kg), mais après une séance de rasage de deux heures, il pesait 6 livres de moins et était méconnaissable. Le clip d’une minute s’ouvre sur la voix d’une femme déclarant qu’elle est arrivée à l’hôpital avec l’un des pires cas de fourrure emmêlée que la clinique ait jamais vu. Elle dit en outre que l’on ne pouvait que deviner combien de temps il lui a fallu pour oublier cet état.

Deux membres du personnel ont passé plus de deux heures à retirer de son corps les épaisses couches de fourrure emmêlées qui pesaient 6 livres. Les membres du personnel ne savent généralement pas de quelle affection cutanée l’animal pourrait souffrir après le retrait de la fourrure. Cependant, heureusement, la peau de Simon était en assez bonne forme. La femme a remercié le personnel vétérinaire et le travail acharné qu’ils font pour créer une vie meilleure pour les animaux de compagnie rapporte le Miroir.

Dans une autre vidéo de suivi, le personnel a indiqué que le chien était toujours à la clinique et relativement en bonne santé, malgré l’état horrible dans lequel il se trouvait auparavant. Simon souffrait de problèmes médicaux mineurs comme la sécheresse oculaire chronique et avait désespérément besoin de soins dentaires. Comme il a été dans la fourrure emmêlée pendant très longtemps, il est incapable de marcher correctement, ce qui, espère le personnel, sera corrigé avec le temps.

Le clip a conquis le cœur des internautes qui ont remercié la clinique d’avoir pris soin du bébé à fourrure. La vidéo a recueilli près de 31 millions de vues, près de 6,3 millions de likes et plus de 90 000 commentaires.

