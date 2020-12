Pour la première fois dans l’histoire de la police du Chhattisgarh, un chien renifleur a été récompensé pour avoir aidé à résoudre plusieurs affaires de vol. En plus du chien renifleur de l’équipe, le prix a également été décerné à deux policiers pour leur service exceptionnel.

L’un des membres du personnel est le chien, Ruby, le maître Virendra et d’autres sont de leur section juridique.

ANI est allée sur Twitter pour partager les nouvelles avec quelques photos.

Chhattisgarh: Pour la première fois dans le district de Raigarh, un chien renifleur de la police a reçu le prix du «flic du mois», ainsi que le maître-chien. », déclare le SP Raigarh Santosh Singh. pic.twitter.com/rz2XE7Y8el – ANI (@ANI) 15 décembre 2020

S’adressant aux médias, le surintendant de police (SP) de Raigarh, Santosh Singh, a déclaré qu’ils récompensaient le personnel de police chaque mois pour leur bon travail et leurs efforts et les encourageaient en les décernant le prix du « flic du mois ». En plus du prix, le personnel de la police a également reçu un prix en espèces pour son service exceptionnel. «Leurs photos sont également partagées dans différents postes de police pour les encourager», a-t-il ajouté lors d’un briefing aux médias.

Singh a également partagé que Ruby, le chien renifleur, avait résolu des cas de vol notables en traçant des indices vitaux, y compris le cas de vol au palais royal de Sarangarh. Il a dit que Ruby et son maître Virendra avaient retrouvé deux plateaux en argent d’une valeur de Rs 6 lakh qui avaient été volés à Sarangarh Raj Mahal. Le duo a non seulement réussi à récupérer les plateaux, mais a également attrapé le voleur, déclare SP Singh.

ANI a partagé la vidéo du point de presse sur YouTube, et vous pouvez la regarder ici:

La police de Chattisgarh s’est rendue sur Twitter pour applaudir et apprécier les efforts et la contribution de leur escouade canine et a partagé: «L’escouade canine joue un rôle important dans la sauvegarde des itinéraires délicats et dangereux de Bastar. Les chiens renifleurs de races domestiques comme Budharu, Omu, Baiju et Bhuri peuvent renifler et détecter les EEI à une distance de 6 mètres. «

बस्तर के जोखिम भरे रास्तों को महफूज बनाने के लिए सुरक्षा बलों की मदद करने में डॉग स्क्वॉड की भूमिका बेहद अहम है। इनमें बुधारू, ओमू, बैजू और भूरी जैसे देसी नस्ल के स्निफर डॉग 20 फीट दूर से भी आईईडी का पता सूंघ कर लगा लेते हैं। pic.twitter.com/3wm7No9nj4 – Police du Chhattisgarh (@CG_Police) 3 décembre 2020

Auparavant, un chien renifleur nommé Asha, un chien de sauvetage de la police du Bengale occidental, a surpassé les bergers et les labradors allemands dans l’équipe de police. Elle était la meilleure chienne de l’équipe de renifleurs de drogue et d’élite à la bombe.

Pendant l’entraînement, elle pouvait sauter six pieds de haut, franchir plusieurs obstacles et devenir le coureur le plus rapide et aussi le tout premier chien de race mixte à rejoindre l’unité de 30 personnes.

Un chien renifleur est formé pour servir dans la force et les aider en utilisant ses sens pour suivre les substances illégales et dangereuses comme les explosifs, la monnaie, les drogues et le sang, etc.

En août de cette année, deux chiens de l’armée indienne, Sophie et Vida, ont pris d’assaut Internet en recevant les distinctions du chef d’état-major de l’armée (COAS) le 74e jour de l’indépendance. Le Premier ministre Narenmdra Modi a également salué sa bravoure lors des opérations de contre-infiltration et de lutte contre le terrorisme au cours du programme «Mann Ki Baat».