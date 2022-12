Le chien qui s’est jeté sur le conseiller municipal de l’Ontario est libéré par le tribunal, après un accord conclu avec les propriétaires

Rocky le chien, un Alsacien américain de 170 livres qui a attaqué un conseiller municipal de St. Catharines, sera rendu à ses propriétaires avec la promesse qu’il portera une muselière et restera en laisse lorsqu’il quittera la propriété de ses propriétaires.

Près de deux douzaines d’observateurs étaient dans la salle jeudi – dont un chien brun et blanc – lorsqu’un tribunal de Welland, en Ontario, a approuvé un accord entre la Couronne et les propriétaires du chien, Mark et Alba Kotyk.

L’accord verra le chien muselé lorsqu’il est hors de la propriété ou lorsqu’il est en présence de la plupart des gens au-delà d’une liste limitée. Il doit également être conservé dans une zone clôturée lorsqu’il se trouve sur la propriété Kotyk, située sur le boulevard Strada à St. Catharines, en Ontario.

“Lorsqu’une personne frappe à la porte à n’importe quel endroit où se trouve le chien, le chien doit être muselé avant d’ouvrir la porte”, a déclaré l’entente lue par la juge de paix Patricia Lavallée en cour. “Les propriétaires du chien doivent afficher au moins deux panneaux indiquant” Un chien agressif vit ici “.

“Le panneau doit être visible pour avertir clairement les gens de la présence du chien sur la propriété.”

Le sort de Rocky est devenu d’un intérêt significatif après le conseil. Joe Kushner a déposé un rapport de police concernant le chien début octobre. Il dit avoir été mordu trois fois par le chien alors qu’il faisait du porte-à-porte pendant la campagne électorale municipale.

La Lincoln County Humane Society (LCHS) a ordonné à Rocky d’être retiré des propriétaires et l’organisation a lancé une procédure judiciaire par le biais de la loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens afin de déterminer les prochaines étapes.

Plus de 20 000 personnes ont signé deux pétitions en ligne distinctes appelant à la libération de Rocky, craignant que le chien ne soit abattu.

“Nous sommes heureux de confirmer que Rocky sera rendu à sa famille et qu’il reviendra dans sa famille aujourd’hui”, a déclaré le parajuriste David Marynuik à CBC Hamilton dans un courriel jeudi, à la suite de l’audience.

Les conditions comprennent la consultation d’un dresseur de chiens

Les conditions de libération du chien comprennent également :

Rocky doit être tenu en laisse d’au plus 1,8 mètre lorsqu’il est à l’extérieur de la propriété ;

À la maison, Rocky doit être gardé à l’intérieur ou dans une zone clôturée ;

La clôture doit être maintenue en bon état pour garder le chien en sécurité dans la cour ;

Toute personne entrant dans le foyer ou ayant un contact avec le chien doit être avisée que le chien est agressif ;

Les Kotyks consultent un dresseur de chiens certifié concernant le comportement du chien avant le 9 janvier; et

Suivez toutes les recommandations de l’entraîneur concernant l’entraînement à l’obéissance.

“Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le bureau du procureur de la Couronne pour établir ces conditions”, a déclaré Marynuik. “Veuillez noter que notre client s’est initialement porté volontaire pour se conformer à des conditions très similaires lorsque Rocky a été emmené par le [humane society] en octobre, mais l’offre de mon client a été rejetée.”

Le directeur exécutif du LCHS, Kevin Strooband, avait précédemment déclaré à CBC Hamilton que le chien avait des antécédents d’attaques, dont une sur une fillette de 11 ans, et qu’il pensait que c’était un danger pour le public.

Était-ce une morsure ou une égratignure ?

Jeudi, la procureure Marie Strub a lu une description des faits au tribunal, décrivant le jour du 2 octobre où Kushner a été attaqué.

Strub a déclaré qu’un agent des services animaliers de la région de Niagara avait été appelé au domicile après l’attaque.

“L’officier a parlé avec M. Kotyk qui a confirmé que la morsure de chien s’était produite impliquant le chien alsacien américain de Mark Kotyk.”

Joe Kushner dit que le chien l’a mordu trois fois dans différentes parties de sa jambe. (Fourni par la Lincoln County Humane Society)

Cependant, plus tard au cours de l’audience, Strub a déclaré qu’il était “difficile de déterminer si [Kushner’s injuries] étaient des égratignures ou une plaie perforante.”

Dans une déclaration qu’il a envoyée au créateur de l’une des pétitions soutenant Rocky en novembre, que CBC a consultée, Mark Kotyk a semblé nier que le chien avait attaqué le conseiller, affirmant que Kushner était tombé sur le dos “bien hors de portée de Rocky. ”

Après le tribunal jeudi, Marynuik a déclaré que les propriétaires du chien n’avaient “jamais contesté le fait que Rocky avait sauté sur le plaignant et que ses griffes lui avaient causé des égratignures”.

“Nous n’avons pas accepté les faits d’une morsure de chien dans cet incident.”

Le créateur de la pétition dit que Rocky a été détenu trop longtemps

Dans une déclaration à CBC Hamilton après la fin de l’audience, l’un des créateurs de la pétition a déclaré “qu’il n’y a aucune raison justifiable” pour combien de temps Rocky a été détenu par la Humane Society, une durée qui a duré plus de deux mois.

“Rocky n’est pas et n’a jamais été un chien agressif ou vicieux et il n’y a aucune preuve des histoires erronées qui semblaient envelopper cet incident”, a déclaré Lynn Perrier, fondatrice de Reform Advocates for Animal Welfare.

“Il est regrettable que le contrôle municipal des animaux ait reçu trop de responsabilités”, a-t-elle déclaré. “Les refuges pour animaux et les fourrières doivent être responsables et répondre de leurs actes afin que cela ne puisse plus se reproduire avec un autre animal de compagnie.”