Le chien qui a inspiré le mème “Doge” souffre de leucémie et d’une maladie du foie, selon son propriétaire

Le chien derrière le célèbre mème “Doge” a été diagnostiqué avec une leucémie et une maladie du foie, a annoncé son propriétaire.

Dans un Instagram Publier mardi, Atsuko Sato, le propriétaire japonais de Kabosu, a révélé que le shiba inu, âgé de 17 ans, souffrait de leucémie lymphoïde chronique, un type de cancer du sang et de la moelle osseuse, et de cholangiohépatite, une inflammation des voies biliaires, de la vésicule biliaire et tissu hépatique.

“En ce moment, le niveau du foie est très mauvais et la jaunisse apparaît”, a déclaré Sato.

Néanmoins, Kabosu a de l’appétit et est capable de boire de l’eau, a-t-elle déclaré.

En 2013, Kabosu est devenue une sensation sur Internet grâce à une photo de 2010 que Sato a publiée sur son blog. La photo montre Kabosu les pattes croisées, regardant légèrement la caméra avec un petit sourire narquois.

Le mème est notamment accompagné de légendes d’expressions laconiques et d’un anglais approximatif tels que “wow”, “tellement peur” et “beaucoup de respect”.

Depuis lors, Kabosu et son mème Doge sont devenus viraux, même la crypto-monnaie récemment lancée Dogecoin s’est inspirée du mème. En 2021, le mème “Doge” était vendu en tant que jeton non fongible, ou NFT, pour un montant stupéfiant de 4 millions de dollars, ce qui en fait le mème NFT le plus cher jamais vendu.

Dans un Publier plus tôt cette semaine, Sato a déclaré que Kabosu était malade depuis la veille de Noël et était incapable de manger ou de boire de l’eau.

Sato a ensuite dit dans un autre Publier que Kabosu a subi des tests sanguins et que son médecin l’a informée que Kabosu “était dans un état très dangereux”.

“Je ne m’attendais pas à ce que ce soit si mauvais”, a écrit Sato.

Des photos et des vidéos mises en ligne par Sato montrent Kabosu allongé sous une couverture. Dans un post, on voit Sato tenter de donner de l’eau à Kabosu à partir d’une bouteille.

Il y a eu une vague de bons vœux envers Kabosu, de nombreux internautes souhaitant au shiba inu un prompt rétablissement.

“Ça va être alrite, vous avez le monde qui prie pour vous, vagabond fort Kabosu”, un utilisateur a écrit.

D’autres utilisateurs se sont adressés à Kabosu par son surnom Internet, en disant, “Ça va aller doge !” et “Doge, nous sommes là pour vous.”

En moyenne, les shiba inus ont une durée de vie de 12 à 15 ans.