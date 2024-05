Le chien qui a inspiré le mème « Doge » et est devenu le visage de Dogecoin est décédé | Chiens

Chiens Atsuko Sato annonce le décès de son shiba inu Kabosu, dont la photo de 2010 lui a valu d’être décrite comme la « Joconde d’Internet » L’Agence France-Presse à Tokyo ven. 24 mai 2024 07h17 HAE

Le chien japonais dont la photo a inspiré toute une génération de blagues bizarres en ligne et la crypto-monnaie Dogecoin de 18 milliards de livres sterling adorée par Elon Musk est décédée, a déclaré son propriétaire.

« Elle est décédée tranquillement comme si elle dormait pendant que je la caressais », a écrit vendredi Atsuko Sato sur son blog, remerciant les fans de son shiba inu appelé Kabosu – le visage du mème « Doge ».

« Je pense que Kabo-chan était le chien le plus heureux du monde. Et j’étais la propriétaire la plus heureuse », a-t-elle écrit.

En tant que chien de sauvetage, le véritable anniversaire de Kabosu était inconnu, mais Sato a estimé son âge à 18 ans, dépassant la durée de vie moyenne d’un shiba inu, son anniversaire étant célébré en novembre.

En 2010, deux ans après avoir adopté Kabosu dans une ferme à chiots où elle aurait autrement été abandonnée, Sato a pris une photo de son animal croisant les pattes sur le canapé.

Elle a publié l’image, dans laquelle Kabosu donne à la caméra un regard séduisant, sur son blog, d’où elle s’est répandue sur le forum en ligne Reddit et est devenue un mème qui a rebondi des chambres d’université aux chaînes de courrier électronique des bureaux.

L’image de Kabosu en 2010, qui est ensuite devenue un NFT vendu pour 3,1 millions de livres sterling. Photographie : http://kabosu112.exblog.jp/

Les mèmes utilisaient généralement un anglais approximatif maladroit pour révéler les pensées intérieures de Kabosu et d’autres « doge » shiba inu – prononcés comme « pâte à pizza » mais avec un « j » à la fin.

L’image est également devenue plus tard une œuvre d’art numérique NFT vendue pour 4 millions de dollars (3,1 millions de livres sterling) et a inspiré Dogecoin, qui a été lancé comme une blague par deux ingénieurs logiciels et est maintenant la huitième crypto-monnaie la plus précieuse avec une capitalisation boursière de 23 milliards de dollars.

Dogecoin a été soutenu par la star du hip-hop Snoop Dogg, l’entrepreneur de Shark Tank Mark Cuban et le bassiste de Kiss Gene Simmons.

Mais son plus fervent partisan est probablement le milliardaire Musk, qui plaisante sur la monnaie sur X – faisant monter en flèche sa valeur – et la qualifie de « crypto du peuple ».

Dogecoin a également inspiré une pléthore d’autres « memecoins » bon marché et très volatils, notamment le spin-off Shiba Inu et d’autres basés sur les chiens, les chats et Donald Trump.

Kabosu est tombée malade d’une leucémie et d’une maladie du foie fin 2022, et Sato a déclaré dans une récente interview chez elle à Sakura, à l’est de Tokyo, que le « pouvoir invisible » des prières des fans du monde entier l’a aidée à s’en sortir.

Sato a déclaré qu’elle était tellement habituée aux événements « incroyables » que, lorsque Musk a changé l’année dernière l’icône de Twitter, maintenant X, pour le visage de Kabosu, elle « n’a même pas été si surprise ».

« Ces dernières années, j’ai pu relier la version en ligne de Kabosu, toutes ces choses inattendues vues de loin, avec nos vies réelles », a-t-elle déclaré.

Une statue de Kabosu et son canapé d’une valeur de 100 000 $, financée par Own The Doge, une organisation cryptographique dédiée au mème, a été dévoilée dans un parc de Sakura en novembre de l’année dernière.

Sato et Own The Doge ont également fait don de sommes importantes à des œuvres caritatives internationales, dont plus d’un million de dollars pour Save the Children. L’ONG affirme qu’il s’agit de « la plus grande contribution cryptographique » qu’elle ait jamais reçue.

« Le Doge est le chien le plus populaire de l’ère moderne », a déclaré Tridog, membre pseudonyme d’Own The Doge, décrivant Kabosu comme « la Joconde d’Internet ».