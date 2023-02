Le chien le plus vieux du monde

Un chien de race Rafeiro do Alentejo nommé Bobi a été nommé non seulement le plus vieux chien vivant au monde, mais aussi le plus vieux chien du monde. Le Guinness World Record a annoncé que l’adorable chien du Portugal détenait ces titres deux semaines seulement après avoir annoncé qu’un autre chien nommé Spike était le plus vieux chien vivant au monde. Au 1er février, Bobi a 30 ans et 266 jours. Les chiens Rafeiro do Alentejo sont une race de chiens de garde du bétail, qui ont une espérance de vie moyenne de 12 à 14 ans, selon le site officiel du Guinness World Records. Cela signifie que Bobi a déjà vécu deux fois plus que ses congénères Rafeiro do Alentejo. Guinness World Records a également partagé un clip du nouveau détenteur du record sur sa chaîne YouTube.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été étonnés de voir à quel point Bobi semblait si fort pour son âge. Beaucoup ont fait remarquer que la plupart des chiens vivent environ la moitié du temps qu’il a jusqu’à présent, mais Bobi semble avoir encore beaucoup de temps. Ils étaient contents de le voir en bonne santé. D’autres ont félicité le compagnon à fourrure pour son exploit et espéraient qu’il resterait beaucoup plus longtemps. Un utilisateur de YouTube a commenté: “C’est un garçon super mignon, félicitations Bobi (sic)!”

«Habituellement, avec un chien de cette taille, vous obtenez environ 15 ans. Mais avoir un meilleur ami depuis 30 ans… c’est tout simplement incroyable. Et il n’est même pas gris comme la plupart des vieux chiens. J’aurai 30 ans en mai et ce chien est plus âgé que moi », a lu un autre commentaire.

« Bobi semble être une personne éclairée. Il est si calme, amical avec tous les animaux et les humains. Libre de se promener dans un environnement paisible et de manger de la nourriture humaine, pas de la nourriture pour chien “poubelle”. Fêtons son prochain anniversaire ! un autre a commenté.

La SIAC a vérifié l’âge de Bobi ; il aura 31 ans en mai. Il s’agit d’une base de données d’animaux de compagnie autorisée par le gouvernement portugais et gérée par le SNMV (Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários ou Union nationale des vétérinaires). Le chien le plus ancien de tous les temps, Bluey est né en 1910 et est décédé en 1939. Cela fait que le chien de bétail australien avait 29 ans et 5 mois au moment de sa mort.

